Amilton Godoy recebe homenagem em Festival

Manaus (AM)- Uma das mais aguardadas atrações do festival, o premiado pianista Amilton Godoy abriu a sétima noite de apresentações do Amazonas Green Jazz Festival. Referência para músicos de todo país, Amilton recebeu pelas mãos do diretor artístico do evento e regente da Amazonas Band, Rui Carvalho, uma placa em homenagem aos relevantes serviços prestados à cultura do Brasil.

Durante a premiação, Rui Carvalho fez questão de recordar, principalmente, o impacto de Godoy enquanto fazia parte do Zimbo Trio, consagrado grupo de música instrumental brasileira formado originalmente, em 1964, por Amilton Godoy, Luís Chaves e Rubinho Barsotti.

No auge do movimento de renovação da música nacional, o trio ultrapassou as fronteiras do Brasil com seu conjunto de samba-jazz. As músicas do Zimbo Trio foram destaque no repertório de Amilton Godoy, que durante apresentação no festival contou com a parceria do baterista Edu Ribeiro e do baixista Sidiel Vieira, juntos eles formam o Amilton Godoy Trio. Também foram apresentadas músicas de outros projetos do pianista, além de composições autorais.

“Fizemos um tributo ao Zimbo Trio e revivemos alguns arranjos do grupo, muitas pessoas me pedem porque gostam de saber da história e gostam que eu ilustre a trajetória nas apresentações. Depois, também mostramos algumas composições do projeto “Amilton Godoy 80 anos” em que tocamos músicas eruditas em ritmo popular” explica o pianista.

Amilton também fala sobre a participação de Edu Ribeiro e Sidiel Vieira, artistas que já o acompanham em vários de seus projetos. “Sempre quando eu preciso de uma representatividade ao tocar em trio, eu chamo os dois, porque nós temos uma afinidade musical bastante acentuada. Apesar de sermos gerações tão distantes, quando tocamos juntos, nos damos muito bem” afirma Godoy.

No show, os músicos apresentaram canções de grandes expoentes da música brasileira como Tom Jobim, em “Águas de março”, e Djavan, em “Avião”. Em relação ao que ele espera que o público tenha sentido durante a performance do trio, Amilton diz que deseja ter tocado, de alguma forma, o coração da plateia.

“Esse é sempre o meu objetivo, eu quero passar para eles a minha concepção musical, o que eu acredito, o que eu tenho de melhor. Quero que eles recebam isso através do som que eu faço, porque é a forma como eu me comunico”, finaliza Amilton.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Baterista e pianista se apresenta no Teatro Amazonas

Festival Folclórico do AM define vencedores da categoria Ouro

Ganhadores do Grammy Awards se apresentam no Teatro Amazonas