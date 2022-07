Amilton Godoy Trio e Jeff “Tain” Watts se apresentam no Teatro Amazonas

Manaus (AM)- Nesta quinta-feira (28), o Amazonas Green Jazz Festival chega à sua sétima noite de apresentações e, a partir das 20h, o Teatro Amazonas receberá o premiado Amilton Godoy Trio, uma das principais referências da música contemporânea brasileira. Já, às 21h30, será o show do consagrado baterista americano, Jeff “Tain” Watts com o seu quarteto.

Com premiada carreira internacional, Amilton Godoy é pianista e ex-integrante do Zimbo Trio, grupo que nasceu na década de 60 e marcou a história da música instrumental. Junto ao baterista Rubens Barsotti e ao baixista Luiz Chaves, eles já gravaram 51 discos e se apresentaram em mais de 40 países.

Após vencer prêmios importantes e atuar com nomes de peso, o trio atualmente se apresenta com Edu Ribeiro, na bateria, e Sidiel Vieira, no baixo. Eles prometem um som eclético, com ritmos do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos e outras estéticas para proporcionar experiências marcantes ao público.

A segunda atração da noite é o baterista americano Jeff “Tain” Watts, que por duas vezes foi apontado pela revista Down Beat como o melhor em atividade. Ele acumula vários CD’s gravados e seis premiações do Grammy Awards. Dono de um talento nato, o baterista traz ao público uma mistura que une funk de rua com o jazz contemporâneo.

Os interessados em prestigiar da 10ª edição do Amazonas Green Jazz Festival podem adquirir os ingressos na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site Bilheteria Digital, www.bilheteriadigital.com, com valores de R$ 30 a R$ 100. Confira toda a programação no site www.amazonasgreenjazzfestival.com.br ou pelo Instagram @amazonasgreenjazzfestival.

