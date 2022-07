Wilson Lima vai a Brasília tratar da reconstrução da BR-319

O governador Wilson Lima (União Brasil) irá a Brasília na próxima segunda-feira (01/08) para tratar, com o ministro Marcelo Sampaio, da Infraestrutura, de questões pertinentes às etapas burocráticas a serem cumpridas até a concessão da licença de instalação, depois que o Ibama liberou a licença prévia para a reconstrução do Trecho do Meio da BR-319.

“Todos nós sabemos da importância estratégica da rodovia para o Amazonas e temos plena consciência de que o processo de licitação não se resolverá em sessenta dias, mas o ponto positivo é que avançamos muito para o processo de reconstrução da BR, o que certamente acontecerá em 2023”, diz Wilson.

Cada etapa burocrática demanda tempo, afirma o governador, que confirmou a visita a Manaus de Marcelo Sampaio no dia 01 de setembro.

Euforia nas redes

Nas redes sociais, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), comemoram, com euforia, as tratativas burocráticas com vistas à reconstrução do polêmico Trecho do Meio da BR-319.

Entretanto, especialistas recomendam cautela, sustentando que o processo de repavimentação não acontecerá da noite para o dia, como pensam e querem políticos em campanha.

Por exemplo, o processo licitatório exige dotação orçamentária para ser implementado, o que não existe. Os recursos inclusos na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO)/2022 garantem obras em apenas 20 dos 885 quilômetros de extensão da rodovia.

O Trecho do Meio possui mais de 400 quilômetros.

Luta por resgate

O pré-candidato ao Senado pelo Avante, Chico Preto, usou suas redes sociais para se comprometer com o “resgate da BR-319” caso saia vitorioso nas urnas de outubro.

“A integração do Amazonas por meio desse acesso da BR 319 garantirá um grande progresso cimento econômico. Por essa razão, quando estiver no Senado, lutarei para que essa rodovia seja totalmente concretizada para o povo amazonense”, disse Chico no Instagram.

Feira de Pesca

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, definiu os últimos ajustes e programação de atividades que vai apresentar no estande na 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura na Amazônia (FPEA).

As atividades vão acontecer entre os dias 18 e 20 de agosto, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Centro-Sul. O evento é realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese).

Lula on-line

O ex-presidente Lula participará, de forma on-line, dos dois eventos convencionais do PT neste sábado (30) e no domingo (31), em Manaus, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Hoje acontecerá o lançamento da chapa Lula-Alckmin (PT-PSB) no Amazonas, com as presenças de todos os membros de coletivos petistas, além dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), e do deputado estadual Serafim Corrêa, representando o PSB.

Convenção Fé Brasil

No domingo (31), os petistas participarão da convenção estadual da federação Fé Brasil, juntamente com PCdoB e PV.

Será oficializado o apoio da federação a candidatura de Eduardo Braga ao Governo do Estado e à reeleição de Omar Aziz ao Senado.

Também serão oficializados todos os candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa dos partidos que compõem a federação.

Wilson na quinta

O União Brasil realizará na quinta-feira (04) a convenção que sacramentará a candidatura do governador Wilson Lima a reeleição. O palco será o Espaço Via Torres, localizado na rua Visconde de Porto Seguro, Parque Dez de Novembro.

O prefeito David Almeida (Avante) não descarta divulgar, na segunda-feira (01), o nome do vice de Wilson. A questão está entre o vice-prefeito Marcos Rotta e os ex-secretários Sabá Reis, Shádia Fraxe e Tadeu de Souza.

Adjuto no octógono

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida prestigiaram o lançamento, na quinta-feira (28), da pré-candidatura do deputado estadual Adjuto Afonso (UB) à reeleição.

O parlamentar tentará o seu sexto mandato focando a defesa de mais incentivos a setores que fomentam a economia, como por exemplo, o empreendedorismo, cooperativismo, setor primário, comércio e indústria.

De olho no Whatsapp

A Procuradoria da República em São Paulo pediu ao WhatsApp para que não eleve o número máximo de integrantes em seus grupos de 256 para 512 e tampouco lance as chamadas comunidades antes de janeiro de 2023.

As comunidades permitem a formação de megagrupos no aplicativo que, em um período de eleições polarizadas, poderiam desencadear um incontrolável processo de desinformação e fake news, tumultuando e tornando insegura a disputa de votos.

O pedido da Procuradoria paulista parece singular para todo o país. O WhatsApp tem o prazo de 20 dias úteis para responder.

Ferramenta perigosa

Conforme especialistas, a ferramenta denominada comunidades abrigaria vários grupos com milhares de usuários.

Será um grande grupo de grupos, que pode ter milhares de membros, com toda a comunicação criptografada.

Os especialistas dizem que a funcionalidade facilitaria a disseminação de boatos e notícias falsas.

Pró-garimpos

Em Roraima, novo capítulo do embate travado entre os agentes do Ibama e do ICMBio com o deputado estadual George Melo (Podemos-RR), que defende os garimpos de ouro em terras indígenas.

O parlamentar moveu ação judicial no âmbito do Ministério Público Federal (MPF) acusando os agentes de destruir equipamentos dos garimpeiros que invadiram terras não apenas indígenas, mas também públicas e privadas em Roraima.

George é autor de uma lei, sancionada pelo Governo do Estado, que proíbe a destruição dos equipamentos. A lei está sendo contestada na Justiça pelos indígenas.

TRF6 na segunda

Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vão se reunir presencialmente na próxima segunda-feira para definir as listas sobre a composição do Tribunal Regional Federal da 6.ª Região (TRF6).

As listas serão encaminhadas ao presidente da República para que bata o martelo acerca dos nomes que deverão compor a nova Corte de Justiça. A instalação do TRF-6 acontecerá no dia 19 de agosto, em Belo Horizonte.

Os cargos na nova Corte serão providos por desembargador removido do TRF-1 e por mais 13 magistrados de carreira da Justiça Federal da 1.ª Região, mediante promoção, sendo sete pelo critério de antiguidade e seis por merecimento.

Pastor estrila

Cansado de sofrer pressões, o pastor Maurício dos Santos Bonfim partiu para a batalha judicial contra a Igreja Universal, que o obrigou a praticar vasectomia.

Segundo o pastor, quem rejeita a vasectomia é punido pela Igreja, que pode deportar o desobediente até para fora do Brasil.

Processo movido por Bomfim cobra R$ 100 mil de indenização da Universal.

MPF aperta

O MPF (Ministério Público Federal) está exigindo que a empresa Nemus apresente títulos das áreas de terra que afirma possuir em Pauini, no Vale do Purus, Sul do Amazonas.

A empresa comercializa NFTs, tokens não fungíveis, que são certificados digitais sobre propriedades que, no caso da Nemus, precisam ser melhor explicadas ao MPF.

A Nemus diz ser dona de 41 mil hectares de floresta no Amazonas.