PT Amazonas oficializa nomes de candidatos para disputar as eleições deste ano

Manaus (AM) – O Partido dos Trabalhadores do Amazonas (PT-AM) oficializou seus candidatos a deputados estadual e federal, neste sábado (30), bem como o apoio à candidatura de Eduardo Braga (MDB/AM) para o governo e Omar Aziz (PSD) para o Senado.

O evento ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, zona Sul da capital amazonense. Durante a convenção, o presidente da sigla no Estado, Sinésio Campos, afirmou que o principal objetivo é o apoio ao pré-candidato Lula.

“Hoje, a convenção definiu um palanque amplo para poio ao presidente Lula. Temos, agora, um encontro com toda a militância MDB e PSD e, amanhã (31), mais um encontro com a convenção da federação. Temos muito a mostrar, mais de 200 mil casas construídas, “Luz para Todos”, “Bolsa Família”. Toda a vez que o presidente Lula veio ao Amazonas, veio trazer novidades. E veja, Bolsonaro já fez mais um decreto para acabar com a Zona Franca de Manaus. Lula, eleito, vai manter a ZFM e esse palanque garante a permanência deste modelo”, disse.

Novo encontro

A Federação Fé Brasil do Amazonas, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, se reúne neste domingo (31), a partir das 9h, no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos (Av. Duque de Caxias, 958), para a Convenção Estadual que vai escolher os nomes dos candidatos às eleições do dia 2 de outubro deste ano.

A Convenção vai homologar os nomes dos nove candidatos a deputados e deputadas federais, bem como os 25 nomes que concorrerão para deputados e deputadas estaduais. Os pré-candidatos pelo PCdoB, são: Vanessa Grazziotin e o vereador de São Gabriel da Cachoeira, Rafael Antônio (Rafinha) para deputada e deputado federal, respectivamente.

Para deputadas e deputados estaduais, o PCdoB apresenta os nomes da professora Ana Cristina (presidente licenciada do SINTEAM), Michelle Andrews, que comanda a bancada das manas; Christopher Rocha, que coordena a bancada da juventude; Gabriel Mota, militante do movimento comunitário, professor e líder comunitário; Herculano Moura, trabalhador rural da região metropolitana de Manaus; e Renata Tenório, vereadora de Itacoatiara.

Estão confirmadas as presenças dos senadores Eduardo Braga (MDB), candidato ao Governo do Estado do Amazonas e Omar Aziz (PSD), candidato para mais um mandato ao Senado da República. Ambos fazem parte da aliança construída pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. O nome do candidato a vice-governador será apresentado até o dia 5 de agosto.

