Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), indicou nesta segunda-feira (1°), o nome que deve compor a chapa na disputa pelo Governo do Estado nas eleições deste ano. Tradicionalmente, os nomes dos candidatos são anunciados na convenção partidária. No caso do União Brasil, partido de Wilson Lima, a divulgação do vice deve acontecer na convenção marcada para esta quinta-feira (4).

Nas redes sociais, horas antes da divulgação do nome, David Almeida comunicou ter conversado com Marcos Rotta, o ex-secretário de Limpeza pública (Semulsp) Sabá Reis, a ex-secretária de Saúde Shádia Fraxe, e o ex-secretário de Defesa Civil Tadeu de Souza.

“Em conversa com o vice-prefeito Marcos Rotta, e os ex-secretários Sabá Reis, Shadia Fraxe e Tadeu de Souza, informei que ainda na noite desta segunda-feira (1), levarei o nome de um deles ao governador Wilson Lima, para que o próprio governador anuncie o escolhido ou a escolhida que comporá a chapa majoritária para o Governo do Estado nas eleições deste ano”, disse David Almeida.

Conheça quem são os nomes mais cotados para ser vice de Wilson Lima

Marcos Rotta

Natural na cidade de Cianorte, no estado do Paraná, no dia 11 de março de 1967, Marcos Rotta possui uma carreira marcada no jornalismo, na rádio e na publicidade. Ao vir morar no Amazonas, Rotta ingressou na política, sendo eleito quatro vezes como deputado estadual.

Também conseguiu um mandato como deputado federal, e seu nome nomeado membro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Condecon) por três anos, de 2011 a 2014.

Em 2016, renunciou do cargo de deputado federal para assumir como vice-prefeito, e atuou como secretário Municipal de Infraestrutura entre maio de 2017 e abril de 2018.

Já em 2020, foi reeleito vice-prefeito de Manaus, e assumiu novamente o cargo de secretário Municipal de Infraestrutura. Hoje, ele disputa, ao lado de Wilson Lima, o Governo do Amazonas.

Shádia Fraxe

Nascida no Amazonas, Shádia Fraxe possui uma carreira consolidada na área da saúde, com especialização em Saúde da Família e Comunidade. Também já atuou na rede primária de atenção à saúde da Prefeitura de Manaus e na rede hospitalar do Estado do Amazonas.

Já no dia 1° de janeiro de 2021, Fraxe assumiu a secretária de Saúde. Outra atuação de destaque foi como gestora do Instituto Médico de Clínica e Pediatria do Estado do Amazonas. Hoje, ela disputa, ao lado de Wilson Lima, o Governo do Amazonas.

Nos bastidores, Shádia Fraxe já era um dos nomes de peso para ser a escolha do governador do Amazonas. Um dos motivos que favoreciam a ex-secretária para ser a vice de Wilson é por ela possuir uma base sólida, que pode se converter em votos para a chapa.

Sabá Reis

Natural do município de Parintins, e formado em Ciências Sociais, Sabá Reis possui um histórico antigo com a política. Ainda muito jovem, atuou em movimentos sociais. Já em 1982, foi eleito vereador da capital amazonense.

Em 1987, foi eleito pela primeira vez como deputado estadual, cargo que assumiu cinco vezes consecutivas. Também já assumiu a secretaria de limpeza pública (Semulsp). Hoje, ele disputa, ao lado de Wilson Lima, o Governo do Amazonas.

Tadeu de Souza

A relação de Tadeu de Souza com o prefeito de Manaus é antiga, participando da gestão de David como governador do Amazonas em 2017.

Tadeu também já foi nomeado Membro Consultor da Comissão Nacional de Advocacia Pública, órgão que atua como suporte para os advogados de todo o país. No dia 1° de janeiro de 2021, assumiu a Casa Civil.

