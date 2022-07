Manaus (AM) – O período da realização das convenções partidárias iniciou no dia 20 de julho. Algumas siglas do Amazonas já anunciaram data e quais serão os candidatos que disputarão os cargos de deputado estadual e federal, senado, e governo estadual. Outras legendas, no entanto, ainda não informaram os nomes dos candidatos para o pleito, anuncio que ocorrerá apenas no dia do evento.

Um dos partidos que já determinou o dia de sua convenção partidária é o Solidariedade. Conforme o presidente do partido, Ricardo Nicolau (Solidariedade), a data escolhida para a divulgação dos nomes dos candidatos ficou para este domingo (31), das 9h até às 13h, na quadra do Grêmio Recreativo da Escola de Samba Unidos da Alvorada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Nicolau também já se lançou como pré-candidato ao Governo do Amazonas, e disse não existir a possibilidade de retirar a candidatura.

“Não há nenhuma possibilidade de eu retirar a candidatura ou de ser vice de qualquer um dos demais candidatos. Não estou buscando colocação política. Quero defender um projeto para tirar o Amazonas do fundo do poço em que está há 40 anos”, declarou

Já o Partido Social Democrático (PSD) realizou a convenção partidária no dia 25 de julho. No dia, o senador Omar Aziz (PSD), cabeça da chapa, oficializou a sua candidatura para a reeleição. O evento foi de caráter técnico-legal, com restrição apenas para os filiados.

Entre os candidatos lançados na chapa para deputado federal aparecem alguns nomes já conhecidos e que vão disputar a reeleição este ano, como Átila Lins, Marcelo Ramos, e Sidney Leite. Há também novidades na corrida eleitoral pelo partido, como a delegada Débora Mafra e o empresário Orsine. Na convenção, Ramos confirmou seu alinhamento em projetos políticos com Omar Aziz.

“Nosso lado é o lado da vida, é o lado da ciência. Nós queremos, a partir do ano que vem, voltar a sonhar com o filho na universidade, voltar a não se preocupar em ter o que comer. É um momento de renovar a esperança e de trabalhar juntos para trazermos mudanças efetivas ao nosso país”, disse o deputado Marcelo Ramos.

A bancada coletiva “Delas” também disputará sua primeira eleição, sendo formada por cinco integrantes, que atuam como conselheiras tutelares nos bairros de Manaus. São elas: Kiky Anjos, Adelyane Lobato, Nivia Abrahão, Marinez Paz e Rosália Bernardino.

O PSD também lançou a vereadora Andrea Mara, de Itacoatiara, os ex-vereadores Coronel Gilvandro e Givancir Oliveira para disputarem as cadeiras da Câmara dos Deputados.

Neste sábado (30), das 9h até 12h acontecerá a convenção partidária do Partido dos Trabalhadores (PT), na sede do sindicato dos metalúrgicos, na rua Duque de Caxias, Zona Sul de Manaus. De acordo com o deputado federal Zé Ricardo (PT), alguns nomes já estão definidos para participar das eleições deste ano.

“São os nomes que o PT vai aprovar, porque no dia seguinte, dia 30, tem a convenção da federação, onde todos os candidatos do PT, PV e PCdoB serão também homologados. Esse é o processo de confirmação das candidaturas, e depois começar a organização e a campanha a partir do dia 16 de agosto”, disse o parlamentar.

Um dos nomes que vai compor a chapa do PT para deputado federal e que vai disputar a reeleição é Zé Ricardo. Outro nome que também será confirmado no dia do evento para concorrer ao mesmo cargo é o da secretaria nacional de mulheres Anne Moura, assim como o da presidente da Associação da Federação dos trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras familiares (Fetragri/AM) Edjane Rodrigues.

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) será outro nome lançado para Câmara Federal, juntamente com seu assessor Luiz Borges.

Já os candidatos do PT que compõem a lista daqueles que vão concorrer a eleição para deputado estadual são: Sinésio Campos; Antônio Peixoto; Cristiane Sales; Francisco Praciano; Francy Junior (bancada coletiva); Waldemir Santana; Jéssica Batista; João Tayah e João Souza.

A data da convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ficou marcada para o dia 5 de agosto, último dia do período legal para a oficialização das candidaturas dos partidos.

O evento inicia às 9h e se encerra às 14h, na rua Raimundo Polari, n°11, Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. No evento, o partido deve escolher os candidatos para Governo Estadual, Senado, Deputado Federal e Estadual.

O senador Eduardo Braga (MDB) é um dos grandes nomes para ser lançado pelo partido para o Governo Estadual, e deve oficializar a candidatura no evento.

O Partido União Brasil (UB) e o Partido Social Cristão (PSC) marcaram as convenções para o dia 4 de agosto, no Espaço Via Torres, na rua Visconde de Porto Seguro, Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento inicia às 18h.

Em abril deste ano, os dois partidos realizaram um evento juntos para anunciar as pré-candidaturas. Um dos nomes anunciados pelo UB foi o do governador Wilson Lima (UB), que vai disputar a reeleição.

Já para o parlamento estadual são: Roberto Cidade, Adjuto Afonso, Gilmar Nascimento, Carlos Souza, Profª Jaqueline, Gustavo Picanço, Coronel Norte, Joana D’arc, Wanderson Robinho, Júnior Ribeiro, Éverton Assis, Bosco Poeta, Édson Bessa, DJ Raidi Rebello, DJ Evandro Júnior, George Lins, Mário César Filho, Brenda Dianá e Larisse Frutuoso.

No mesmo dia, 4 de agosto, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) também realizará a convenção partidária, das 14h até as 17h. O deputado estadual Serafim Corrêa será candidato a reeleição, e disse ao Em Tempo que a divulgação do nome dos candidatos será feita durante o evento.

No Partido Liberal, Coronel Menezes (PL), informou que viajou nesta quarta-feira (27) a Brasília para tratar sobre a convenção partidária da sigla, e sobre a vinda do presidente ao Amazonas.

“Conversamos que é preciso tratar sobre política e convenção”, comentou, ao destacar que a convenção do PL Amazonas será realizada no dia 4 de agosto, com data e local ainda a serem definidos e as diretrizes serão feitas pelo presidente estadual da sigla, Alfredo Nascimento.

