Casa das Serpentes do Musa reabre para visitação em Manaus

Manaus (AM) – O Museu da Amazônia (Musa), em Manaus, reabre a Casa das Serpentes para visitação a partir desta sexta-feira, 5 de agosto. O local, que estava em manutenção, reúne mais de dez espécies de serpentes vivas.

No local, os animais residem em cativeiro, e além do trabalho de educação ambiental, a finalidade do museu é mantê-las contidas, observando seu comportamento e desenvolvimento. Os visitantes podem ver o processo de alimentação, acasalamento e predação das serpentes, além da coleta de parasitas para observação e pesquisa. Também é possível ver as serpentes trocando de pele, bebendo água, dormindo, ou ativas durante o dia.

Segundo o Musa, a Casa das Serpentes conta com três famílias de cobras:

A família Viperidae, que possui grande importância médica e farmacológica devido aos estudos e aplicações do potente veneno de espécies como a jararaca-da-norte (Bothrops atrox).

A família Boidae que é constituída por espécies não peçonhentas e que impressionam pelo tamanho.

E a espécie Papa-pinto (Spilatos sulphureus) pertence à família Colubridae: uma cobra verde com comportamento diurno, que costuma receber os visitantes com olhos e postura atentas.

Sobre o Musa

O Museu da Amazônia, em Manaus, abre diariamente, com exceção das quartas-feiras. Para adentrar no local, o visitante pode optar entre visita com guia (conta com um monitor para conduzir o grupo entre trilhas e exposições), e visita sem guia (a Casa das Serpentes está com uma equipe preparada para tirar todas as dúvidas dos mais curiosos e apresentar a exposição).

As atividades contam com meia–entrada para manauaras, moradores de Manaus, estudantes, professores, idosos acima de 60 anos, acompanhantes de PcD, bombeiros, forças armadas (exército, marinha e aeronáutica) e policiais civis e militares. Crianças até 5 anos e PcD não pagam.

Museu do Musa – Informações

Museus locais recontam a história do povo “Amazônida”

Prefeitura define restauração do Museu do Porto de Manaus

Museu da Cidade de Manaus recebe exposição sustentável de Alfredo Borret