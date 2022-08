Novas placas de paradas de ônibus são instaladas em principais avenidas de Manaus

As ações são realizadas pelas equipes da Gerência de Manutenção e Obras (GMO) do IMMU e continuam em outras zonas da cidade

Manaus (AM) – Em mais uma etapa das substituições de placas de paradas de ônibus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) instalou 36 novas placas na cidade no mês de julho, em avenidas como Constantinopla, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste; Castelo Branco, na Cachoeirinha, zona Sul; além das avenidas Max Teixeira e Noel Nutels, na Cidade Nova, zona Norte.

As ações são realizadas pelas equipes da Gerência de Manutenção e Obras (GMO) do IMMU e continuam em outras zonas da cidade. “Verificamos haver locais sem placas ou com este equipamento muito antigo, por isso fazemos a instalação ou a substituição das placas de indicação de paradas de ônibus. Este é um trabalho contínuo. Elas também são importantes, porque nem sempre os usuários estão habituados a embarcar nos ônibus nestes locais e a indicação das paradas é fundamental”, frisou a chefe da Divisão de Engenharia de Transporte do IMMU, Leida Sicsú Moreno.

Segundo Leida, há um processo de licitação em curso para manutenção de abrigos espalhados pela cidade e terminais de bairros. Ela ressalta que os usuários também podem ajudar na melhoria do sistema de transporte, indicando locais onde é preciso manutenção ou substituição de placas pelo contato de telefone do Serviço de Atendimento à Comunidade, pelo número 118.

