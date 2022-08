Atletas do futebol de mesa disputam Campeonato de 12 Toques no Ceará

A disputa acontece entre os dias 6 e 7 de Agosto, no Centro Universitário Estácio do Ceará Via Corpvs

Manaus (AM)- Representando o Amazonas, os atletas Jhonata Rosas, Paulo Ricardo de Souza, Augusto Araújo e Paulo Roberto de Freitas Souza viajam nesta sexta-feira (5), rumo à Fortaleza (CE), onde vão disputar da 5ª edição do Campeonato Norte Nordeste de Futebol de Mesa, modalidade 12 Toques.

Os atletas foram contemplados com passagens aéreas concedidas pelo Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É uma oportunidade ótima para que os representantes do estado desenvolvam seus potenciais em competições de nível nacional. Neste propósito estamos sempre buscando elevar o nível dos competidores ao alto rendimento, por isso o apoio é essencial para esses jovens que representam o futuro do esporte amazonense”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Ceará (FUTMECE), a competição reúne botonistas das regiões do Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Pernambuco entre outros. Competindo na categoria adulto, Jhonata Rosas comentou sobre suas expectativas para a competição.

“Por ser um campeonato tradicional para as regiões norte e nordeste, as equipes vem treinando forte, sabemos dos grandes botonistas que vamos enfrentar, mas nossa equipe vai em busca do melhor resultado para o Amazonas”, comentou Jhonata.

A disputa acontece entre os dias 6 e 7 de Agosto, no Centro Universitário Estácio do Ceará Via Corpvs, com objetivo da integração entre as equipes de futebol de mesa do norte e nordeste, além de avaliar o nível técnico dos competidores em suas respectivas categorias.

Para o atleta Augusto Araújo, que pratica o futebol de mesa há 7 anos, o foco principal é o título da competição. O atleta já participou do norte e nordeste em outras edições e destaca que o Amazonas vem de grandes resultados e nesse campeonato será mais uma experiência para elevar o nível dos botonistas na modalidade de 12 Toques.

“Em 2016 e 2017 participamos da competição e tivemos grandes resultados na segunda divisão da modalidade, mas agora vamos em busca do título, nosso foco é colocar o Amazonas na elite do futebol de mesa nacional. E o apoio da Faar foi fundamental para que nós chegássemos neste evento, esperamos trazer mais um troféu para nosso estado”, ressaltou Augusto Araújo.

FOTOS: Mauro Neto/Faar.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

