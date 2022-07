Brasil é o país do futebol e torcedores explicam os principais motivos

Manaus (AM)- Celeiro de grandes nomes e com cinco Copas do Mundo conquistadas, o Brasil é conhecido popularmente como o “país do futebol”. Em homenagem ao Dia Nacional do Futebol, comemorado no dia 19, na última terça-feira, o EM TEMPO traz a história do esporte que é paixão do povo brasileiro e nomes que estão marcados na história do futebol.

Todo brasileiro já nasce torcendo por um time, mesmo que seja impulsionado pelos pais ou parentes. Este é o caso do jornalista e proprietário do site “Verminosos por Futebol”, Rafael Luis Azevedo, de 39 anos, que, por forte influência do pai, teve uma infância diferente da grande maioria.

Ao invés de ter aquela relação com desenhos, gibis ou super-heróis – o que era febre entre a garotada na época -, Rafael cresceu acompanhando programas esportivos, jogos e lendo a revista Placar, lançada em 1970 pela Editora Abril.

“Não tive o envolvimento com algumas coisas ‘normais’ de crianças. Às vezes a minha esposa comenta comigo sobre coisas que viveu na infância e eu não vivi pois era muito ligado em futebol. Estava sempre lendo o Placar, assistindo jogos, programas esportivos e claro, sempre jogando bola. O meu envolvimento com o futebol era muito grande mesmo”, destacou.

Cearense, da capital Fortaleza, Rafael não construiu uma carreira como jogador de futebol por não ter se desenvolvido um bom profissional no ramo, mas, sem deixar o amor ao futebol de lado, decidiu enveredar para o jornalismo esportivo. Há 19 anos no jornalismo, passou 10 anos trabalhando em redações jornalísticas voltadas ao esporte e depois decidiu lançar o site.

“Busquei continuar o relacionamento com o futebol por outra vivência e, na adolescência, percebi que poderia me tornar jornalista. Já que não dava para virar jogador, foquei nisso. Hoje tenho um site voltado para o futebol. A minha vivência foi muito voltada ao futebol direto, seja jogando, lendo, assistindo e, até mesmo, trabalhando com ele. Foi o futebol que me levou a trabalhar com o jornalismo”, pontuou,

Para o jornalista, a fama do Brasil como o “país do futebol” ocorre em decorrência do amor pela prática e das torcidas, itens essenciais para o melhor desenvolvimento das equipes futebolísticas. Segundo ele, o futebol já está tão enraizado na cultura brasileira que é comum ver pessoas praticando a modalidade nas ruas, quadras ou terrenos baldios em cada canto do país.

Rafael ressalta ainda que essa prática, que começa com uma “simples” diversão, foi a escola de muitos craques de futebol brasileiros que hoje são conhecidos internacionalmente. Afinal, quem nunca marcou aquela partida de futebol com os amigos para diminuir o estresse do dia a dia?

“Em toda cidade do país, principalmente no interior, é tradição ver gente jogando bola na rua, em quadras, terrenos baldios, no fim de tarde. Em muitas outras culturas, isso é impensável. É dessa diversão que nasce um pé-de-obra que alimenta muitos mercados mundo afora – o Brasil é, há décadas, o maior exportador de jogadores. Dessa formação em larga escala surgiu o país com mais títulos mundiais, o país com maior número de jogadores que já foram os melhores do mundo, o país que mais formou jogadores que estiveram entre os 11 melhores das edições de Copas do Mundo. Existem muitos motivos para celebrar o país como um formador de craques. Poucos países têm também uma relação tão forte no torcer quanto o Brasil”, ressaltou.

Em três anos de pesquisa, o trio de pesquisadores Catarina Duarte, Miguel Castelo-Branco e Ricardo Cayolla, do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, da Universidade de Coimbra, em Portugal, constatou que a paixão pelo futebol é similar ao sentimento de uma pessoa que vive um amor romântico.

Seguindo esse pressuposto, Denir Simplício, de 50 anos, é tão apaixonado por futebol que tem a maior coleção de camisas de times de futebol do Norte do Brasil.

Com as primeiras lembranças da infância sempre com o futebol, a primeira conexão do manauara com o esporte foi por meio do carioca Clube de Regatas do Flamengo. Trabalhando como jornalista esportivo, considera a sua profissão como a realização de um sonho de criança.

“Lembro de jogar nas ruas do bairro onde moro, no tempo em que as ruas nem eram asfaltadas e quando haviam campos espalhados por quase todo lugar. Quando não estava na rua jogando, estava na frente de uma TV assistindo as partidas. Hoje, trabalhando na área esportiva, acho que realizei parte de um sonho de criança. Já fui muito fanático pelo Flamengo. Minha primeira conexão com um clube de futebol foi com o Rubro-Negro carioca”, disse.

Comparando a torcida pelo Rubro Negro com um relacionamento à distância, com o tempo, o jornalista buscou algo que alimentasse a sua paixão mais de perto e se aproximou do clube local São Raimundo. Uma pesquisa divulgada em 2017, pela “Pesquisa365”, afirma que o universo de torcedores dos times amazonenses representa apenas 0,5% da população de Manaus, o que gira torno de 10 mil pessoas.

“Torcer por um clube de fora é complicado porque fica uma paixão meio que à distância. Sempre frequentei estádios com meus tios e pai lá no fim dos anos 1970, no antigo Vivaldão e na antiga Colina. Foi nessa época que me aproximei demais do São Raimundo, equipe que anos 1990 veio se tornar referência no futebol amazonense, com a chegada do Aderbal Lana. Atualmente, tenho voltado a nutrir essa paixão com o time na disputa da Série D do Brasileiro”, comentou.

A paixão por colecionar camisas de clubes de futebol começou ao usá-las com frequência apenas para jogar as partidas do esporte. Denir ressalta que, quando percebeu, já tinha mais de 30 camisas em sua residência. Atualmente com cerca de 1.300 camisas na coleção, destaca que a paixão e a coleção de camisas só tende a aumentar.

“Atualmente, devo ter entre 1.200 e 1.300 camisas na coleção. Comecei como todo cara apaixonado por futebol: usando para jogar bola. Com a chegada da internet, a coisa ficou séria e a coleção se tornou mesmo grande. Meu foco é apenas em camisas raras do futebol amazonense e essas são bem mais difíceis de conseguir”, declarou.

Para ambos, o futebol é mais que um esporte, é uma profissão, um fenômeno cultural, uma terapia, passatempo preferido e um hobby.

Milhões de torcedores, emoções e muito amor são apenas um dos fatores que fazem do esporte um dos mais populares do mundo e, principalmente do Brasil. Registros históricos apontam que o futebol nasceu na Inglaterra em 1863 e foi introduzido oficialmente no Brasil por Charles Miller, em 1894. A data de Dia Nacional do Futebol foi escolhida e criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 1976, com o objetivo de homenagear o Sport Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900.

Segundo dados da Federação Internacional de Futebol (FIFA), cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao esporte. Popularizado entre as massas de trabalhadores pobres, hoje é uma modalidade bilionária que reúne os amantes do futebol em grandes competições organizadas todos os anos por diferentes entidades futebolísticas.

“País do futebol”?

O título de “país do futebol” foi dado ao Brasil em 1970, após a conquista do tri na Copa do Mundo FIFA pela Seleção Brasileira. Seleção derrotava a Itália por 4 a 1 e conquistava pela terceira vez a competição. Os gols da partida foram marcados por Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Boninsegna fez o gol de honra dos italianos no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O futebol brasileiro começou a chamar atenção no exterior, quando os dribles e as técnicas dos jogadores passaram a ser notadas e, consequentemente, elogiadas. Esse movimento levou a uma grande rivalidade entre seleções, principalmente entre os países da América Latina.

Os melhores do Brasil

Desde o primeiro título da Seleção Brasileira, conquistado em 1919, inúmeros atletas marcaram a história do futebol e levaram o Brasil a ser conhecido como o “país do futebol”. Afinal, como não lembrar de nomes como Pelé, Cafu, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Sócrates, Garrincha ou Neymar?

Pelé

Conhecido como “Rei Pelé”, o ex-jogador brasileiro encantou o mundo com o jeito único de jogar. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955.

Pelé fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Rocca, no jogo contra a Argentina, no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, onde marcou seu “primeiro gol pela seleção”, porém o Brasil perdeu por 2 a 1.

Pelé totalizou 1282 gols em sua carreira, conquistado em 1366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco.

Pelé se aposentou do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1994 foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO. Em 1995 foi nomeado Ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998.

Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como “Lei Pelé”.

Cafu

Considerado por muitos como um dos maiores laterais direitos da história do futebol, Marcos Evangelista de Morais (mais conhecido como Cafu) foi apontado por Pelé como um dos 125 maiores jogadores de futebol vivos em 2004. Com 149 partidas, é recordista de jogos pela Seleção Brasileira de Futebol Masculino.

Cafu tentou ingressar em uma série de clubes grandes, mas foi reprovado nas peneiras de diversos times como o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e o Corinthias. Acabou por entrar em 1988 no Itaquaquecetuba Atlético Clube e depois no São Paulo FC.

Já em 1989 deu o pontapé inicial da carreira fazendo parte da equipe profissional se tornando campeão paulista contra o São José.

Em 1994 fez a sua primeira participação na Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Três anos mais tarde disputou a Copa América e a Copa das Confederações, que venceu.

Cafu ajudou a Seleção a levar para casa o pentacampeonato e jogou igualmente a Copa do Mundo de 2006.

Kaká

Revelado pelo São Paulo, Ricardo Izecson dos Santos Leite, conhecido no mundo do futebol como Kaká, marcou a história no futebol mundial. O jogador chegou a receber o título de Melhor Jogador do Ano pela FIFA em 2007. Jogando pela seleção brasileira, Kaká participou de três Copas do Mundo, subindo ao topo em 2002 com o tão cobiçado troféu.

Com visibilidade internacional, foi forte candidato a ganhar o título de Melhor Jogador do Ano pela FIFA em 2005 e 2006. Em 2007, Kaká conquistou o prêmio de Melhor Jogador do Mundo da Fifa e a Bola de Ouro.

Ronaldo Fenômeno

Foi um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol. Apelidado de ‘Fenômeno’, Ronaldo Nazário de Lima possui no currículo duas conquistas de Copa do Mundo (1994 e 2002) e foi eleito o melhor jogador do mundo nos anos de 1996, 1997 e 2002.

Ronaldo estreou no Cruzeiro aos 16 anos e foi destaque no Campeonato Brasileiro em 1993. No ano seguinte, foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 22 gols. Em 1996, mudou para o Barcelona, da Espanha e foi eleito pela primeira vez o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa.

Em 2002, ergueu a taça do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo do Japão, em Yokohama. Voltou a jogar na Espanha, mas pelo Real Madrid e recebeu novamente o título de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa.

Durante a trajetória no futebol, marcou 414 gols em 616 jogos, registrando média de 0,67 tentos por partida

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldo de Assis Moreira. mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, conquistou o título de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa por dois anos consecutivos (2004-2005) e foi Campeão do Mundo pela Seleção Brasileira em 2002.

Após seu grande destaque na Copa do Mundo de 2002, os dois grandes clubes europeus brigaram Manchester United e Barcelona lutaram para ter o jogador compondo o time. Em 2004,o time espanhol ganhou a batalha.

O melhor momento de sua carreira foi entre 2004 e 2005 quando o Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. A ótima fase fez com que recebesse o título de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa.

Sócrates (1954 – 2011)

Conhecido como “Calcanhar de Ouro”, foi atleta do Botafogo de Ribeirão Preto, do Corinthians, Fiorentina e da Seleção Brasileira. Teve passagens breves pelo Flamengo e Santos. Atuando como meio-campista, era exímio em armar jogadas e dar passes de calcanhar. Era formado em medicina e chamado de Doutor Sócrates.

Sócrates estreou na Seleção Brasileira no amistoso contra o Paraguai, no Maracanã, quando venceu na goleada por 6 a 0. O primeiro gol de Sócrates ocorreu no amistoso contra o Uruguai.

Em seguida, Sócrates teve uma breve passagem pelo Santos, de 1988 a 1989 Ainda em 1989 ele se despediu do futebol jogando no Botafogo.

Sócrates que sofria com o uso abusivo do álcool e do cigarro, em agosto de 2011 foi internado com uma hemorragia digestiva. O quadro se complicou e acabou internado outras vezes.

Faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos em consequência de uma infecção generalizada.

Garrincha (1933 – 1983)

Com as suas pernas tortas, Manuel Francisco dos Santos, conhecido como “Mané Garrincha” ou “Garrincha”, marcou seu nome na história do futebol com seus dribles rápidos e desconcertantes. Considerado o maior driblador da história do futebol, foi um dos principais jogadores das conquistas da Copa do Mundo FIFA de 1958 e, principalmente, da Copa do Mundo FIFA de 1962.

Em 1973 marcou sua despedida oficial dos campos com a Seleção Brasileira quando jogou, no Rio de Janeiro, contra um time formado de estrangeiros que atuavam no Brasil.

Garrincha faleceu no Rio de Janeiro, vítima de cirrose hepática, em decorrência do alcoolismo, no dia 20 de janeiro de 1983.

Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior é considerado o principal futebolista brasileiro da atualidade e um dos melhores futebolistas do mundo. Atualmente Neymar joga no Paris Saint Germain e Seleção Brasileira.

Revelado pelo Santos Futebol Clube em 2009, Neymar ganhou diversos títulos com o clube, incluindo dois Campeonatos Paulistas seguidos, uma Copa do Brasil e uma Libertadores; com esse último sendo o primeiro do Santos desde 1963.

Pela Seleção Brasileira é o camisa 10, principal jogador e o segundo jogador que mais marcou com a camisa da Seleção, ficando atrás apenas de Pelé.

Em 2016, fez parte do elenco que ganhou o primeiro título olímpico da história da Canarinho, marcando o pênalti que deu o título e saindo como herói.

Pai do futebol brasileiro

O paulista Charles William Miller, nascido no dia 24 de Novembro de 1874, foi o responsável pela chegada de uma das maiores paixões brasileiras: o futebol. No dia 18 de fevereiro de 1894, após concluir seus estudos, Charles Miller estava de volta ao Brasil para trabalhar ao lado de seu pai na São Paulo Railway. Entusiasta do futebol, trouxe na bagagem duas bolas, um par de chuteiras, uniformes, uma bomba de encher bolas e um livro com as regras do futebol.

Charles Miller começou a difundir o esporte e no dia 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, na região do Brás em São Paulo, realizou-se a primeira partida de futebol no Brasil seguindo as regras já estabelecidas na Inglaterra. A partida foi realizada entre os funcionários da Gas Company of São Paulo e a São Paulo Railway Company, o time de Charles Miller, que venceu de 4 a 2.

Futebol no Amazonas

Uma pesquisa divulgada pelo historiador amazonense Gaspar Vieira Neto, mostra que o período de início da prática do futebol no Amazonas foi semelhante ao início do futebol no restante do país e o número de clubes fundados em um período de 11 anos passou de 50.

A pesquisa revela ainda que o futebol chegou no Estado por volta de 1903. Mesmo com muitos clubes, no período de 1903 a 1913, o futebol amazonense não teve nenhuma liga ou campeonato oficial.

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) foi fundada no dia 26 de setembro de 1960, com uma sede instalada em um prédio antigo na avenida Constantino Nery, 282, Centro. O primeiro presidente da entidade foi o jornalista esportivo e juiz, Dr. Flaviano Limongi, considerado o patriarca do futebol local.

Outros fundadores da FAF foram Ismael Benigno (São Raimundo Esporte Clube), Joaquim Paulino Gomes (Nacional Futebol Clube), Agnelo Amorim (Atlético Rio Negro Clube), Orleans Tupinambá Nobre (Nacional Fast Clube), Dr. Arthur Teixeira Alves(América Futebol Clube), Damião Ribeiro(Sul América Esporte Clube), Manoel Marques (União Esportiva Portuguesa), Raimundo Nonato da Silva Mota, Luiz Alberto Aguiar, João Batista Guerra, Mário Bittencourt Guimarães, Luiz Gonzaga de Souza e Dr. Flaviano Limongi, sendo este último eleito o primeiro presidente da entidade.

Os maiores clássicos do futebol do Amazonas envolvem os cinco maiores ganhadores de títulos do estado: Nacional, Rio Negro, São Raimundo. Fast Clube e Sul América.

Origem do Futebol

As origens de um dos esportes mais populares do mundo remontam há cinco mil anos na China. Por volta de 2.600 a.C., um ritual denominado “Tsu-chü” consistia no uso da cabeça do chefe de inimigos, por parte dos soldados das tribos vencedoras, para ser chutada entre duas estacas cravadas no chão. Os guerreiros acreditavam que usar os pés assimilariam a inteligência, valentia, força, habilidade e liderança do inimigo.

No Japão, por volta de 2.600 a.C., começa a prática do “Kemari“, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, revelando plasticidade, delicadeza e elegância. Essa cerimônia que ainda existe no país, celebra o autoconhecimento, o autocontrole e a autoaprendizagem. Serve, ainda, de base para a disciplina.

O futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX. Em solo inglês, o futebol era praticado por vários colégios entre os anos de 1810 e 1840, mas cada qual seguia um regulamento distinto. No Brasil, o futebol chegou por meio dos britânicos que se dedicavam ao negócio têxtil no País. Desta maneira, os diretores passaram a praticar o esporte com os funcionários de suas fábricas.

