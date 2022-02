Após passar mal, idoso morre em motel de Manaus

Manaus (AM) – Um idoso pasou mal e morreu em um motel na manhã deste sábado (19), em Manaus. O estabelecimento fica localizado na av. Mulateiro, bairro Santa Etelvina, na zona Norte da cidade.

Segundo testemunhas, ele estaria acompanhado de uma mulher, quando começou a sentir que não estava bem.

Em seguida, os funcionários do motel acionaram a polícia e os agentes do instituto Médico Legal (IML), fizeram a remoção do corpo. A causa da morte não foi determinada, pois a polícia não soube determinar se o idoso ingeriu algum medicamento ou bebidas alcóolicas.

Um exame de necropsia deve revelar o motivo da morte.

Edição: Lucas Henrique

Leia mais:

Idoso envenena três vizinhos com líquido de radiador em São Paulo

Músico de Manaus é acusado de agredir e ameaçar de morte ex-namoradas

Torcedor do Palmeiras morre após ser baleado em confusão