Músico de Manaus é acusado de agredir e ameaçar de morte ex-namoradas

Manaus (AM) – O músico Mike Vasconcelos, vocalista da banda de rock amazonense ‘Oblivion’, foi denunciado por um grupo de ex-namoradas por tentativa de feminicídio, agressão física e psicológica e, até mesmo, maus-tratos a animais. A denúncia foi feita na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher (DECCM).

Mike tem um extenso histórico de agressões e abusos psicológicos contra as ex-namoradas. No entanto, apenas após uma tentativa de feminicídio, os crimes vieram à tona. A atual (agora ex) namorada do músico, Klíssia Matos decidiu fazer um Boletim de Ocorrência (BO) contra Mike após ele tentar matá-la enforcada na madrugada de terça-feira (15).

Além de hematomas no pescoço pelo enforcamento, Klíssia ficou com hematomas no rosto. Temendo por sua vida e cheia de marcas pelo corpo, a vítima decidiu denunciar as agressões que sofria do companheiro. Em suas redes sociais, a mulher afirmou estar muito abalada e sem conseguir falar sobre o assunto ainda.

“Medidas judiciais já foram tomadas, da forma certa. No dia do ocorrido, eu tomei as medidas legais. Mas respeitem um pouco do que sobrou de mim”, afirmou.

Klíssia fez postagem no Instagram. Foto: Reprodução

Denúncias de outras ex-namoradas

Mike é cantor em banda de rock. Foto: Reprodução

Ao verem a atitude da jovem, outras ex-namoradas que também foram vítimas das agressões de Mike criaram coragem e também denunciaram o suspeito. De acordo com informações das testemunhas, o músico teria comportamento agressivo e já teria uma denúncia em seu nome na Delegacia da Mulher.

Uma das vítimas, Gabriele Moura expôs o caso através de suas redes sociais, e também se dirigiu à Delegacia para levar as provas das agressões que sofreu. Em seu relato, Gabriele conta que muitas vezes ela e as outras vítimas tiveram suas denúncias invalidadas por pessoas próximas ao músico e que eram tratadas como as “ex-namoradas doidas e ciumentas”.

“Nenhuma de nós teve o pedido de socorro validado, não fomos validadas como as reais vítimas de todos os abusos físicos e psicológicos feitos por ele, até ‘agora’”. Além disso, ainda expôs que Mike tentou matar enforcado o cachorro de uma das ex-namoradas. “O cara, além de bater em mulher, tentou matar enforcado o cachorro de uma das ex, só para ameaçá-la, deixa-la indefesa”, revelou.

Veja os relatos:

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Outra vítima do músico, Letícia Martins afirmou que nunca foi atrás de justiça pois era torturada psicologicamente com as ameaças de Mike, que levantava hipótese de cometer suicídio caso ela revelasse algo.

“Tive pena, não fui atrás de justiça, eu era torturada psicologicamente, mas não podia fazer nada porque a ameaça de cometer suicídio me enchia de medo”, afirmou em seu relato.

Foto: Reprodução

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com o músico pelas redes sociais para saber seu pronunciamento sobre as acusações. No entanto, não obteve resposta até a publicação.

Banda Oblivion se pronuncia

Nas redes sociais, a banda Oblivion se pronunciou sobre ocorrido. Em nota, o grupo musical afirmou que fatos pessoais de integrantes da banda são de responsabilidade individual. “A banda Oblivion informa aos seus fãs e seguidores, que fatos pessoais envolvendo quaisquer de seus integrantes são de inteira responsabilidade individual”, diz trecho.

A banda ainda ressaltou que gera empregos diretos e indiretos em Manaus, e questão sendo atingidas pelo ato de uma pessoa. Por fim, afirma que não compactua com nenhuma violação das leis e direitos pessoais, e por isso, já está tomando as medidas cabíveis sobre o vocalista da banda.

Confira a nota completa:

