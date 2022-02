Arthur vence prova do anjo e chora no BBB22: “Muita emoção”

Após vencer a disputa, ele caiu no choro e, em seguida, recebeu o colar do anjo das mãos do líder Lucas Bissoli

Arthur Aguiar é o novo anjo da semana, no BBB22. O brother levou a melhor na prova que foi realizada neste sábado (19).

Após vencer a disputa, ele caiu no choro e, em seguida, recebeu o colar do anjo das mãos do líder Lucas Bissoli. Com a vitória da prova, o ator ganho R$ 12 mil em compras em uma loja de departamento e um cartão presente.

“Caraca, nem acredito. Muita emoção! Nem acredito que vou ver minha esposa”, comemorou o brother, ao citar a saudade que sente de sua mulher, a empresária e influenciadora digital, Maíra Cardi.

Para o monstro da semana, que será em dupla, Arthur escolheu as sisters Laís Caldas e Larissa Tomásia. As duas serão uma fita-cassete e um lápis.

O critério usado por ele foi escolher pessoas que ainda não tinham sido castigadas, além de ter optado por colocar dois participantes que possuem uma amizade e se falam. Sendo assim, Laís e Larissa perderam 300 estalecas, cada. Elas já estavam na xepa, então não precisaram perder as mordomias do vip.

Linn da Quebrada, que por pouco não venceu a prova, lamentou: “só queria ver minha mãe”. Emocionada, a cantora então abraçou Arthur e o parabenizou pela conquista. “Parabéns! Estou feliz por você. Eu estou chorando porque eu queria ver a minha mãe”, desabafou.

Por fim, Arthur deitou no gramado sintético da casa e foi só gratidão: “Obrigado, senhor! Obrigado, meu Deus! Não acredito que vou ver minha filha e minha esposa”, vibrou o novo anjo do BBB22.

A prova do anjo era de sorte e começou às 14h30. A disputa girava em torno de um jogo de tabuleiro, no qual os participantes jogavam um dado e iam se deslocando pelas casas. Ganhava quem chegasse primeiro ao fim do percurso.

*Com informações do IG

Edição: Lucas Henrique

Leia mais:

BBB22: Jessi denuncia hábito nojento dos brothers dentro do reality

Maíra Cardi diz que Jade Picon quer ser a 17ª amante de Arthur Aguiar

Arthur Aguiar sobre brothers da Casa de Vidro do ‘BBB 22’: ‘Não devemos acreditar em tudo’