BBB22: Jessi denuncia hábito nojento dos brothers dentro do reality

A professora goiana ficou irritada com a falta de higiene de seus colegas de confinamento no programa da TV Globo

Na disputa pelo prêmio do BBB22, Jessilane ficou revoltada ao perceber hábitos poucos higiênicos de seus colegas de confinamento. Na manhã desta sexta-feira (18), a professora goiana notou diversas escovas de dente sendo usadas pelos participantes sem nenhuma sinalização de a quem pertence cada uma.

“Tem 23 escovas de dente perto do banheiro sendo que nem tem tudo isso de participante e nem todo mundo escova os dentes”, reclamou a sister. Linn da Quebrada aproveitou a reclamação para denunciar que as caixinhas de sabonete também são compartilhadas pelos brothers.

As revelações das sisters repercutiram mal nas redes sociais. Muitos internautas criticaram os participantes do BBB22 pela falta higiene. “Eles não têm nada para fazer na casa e ainda deixam suja”, comentou uma. “Eu que não ia deixar minha escova junto com a desse povo, eca”, completou outro.

