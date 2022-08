Mais três casos suspeitos de varíola dos macacos são notificados no Amazonas

Os três pacientes com sintomas suspeitos tiveram material coletado e estão em isolamento domiciliar, aguardando resultado do laboratório

Manaus (AM) – O cenário epidemiológico da varíola dos macacos no Amazonas registrou mais três casos suspeitos da doença nesta sexta-feira (5). A informação veio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Trata-se de dois homens e uma mulher, com faixa etária de 20 a 40 anos.

Os três pacientes com sintomas suspeitos tiveram material coletado e estão em isolamento domiciliar, aguardando resultado do laboratório.

A entidade afirma que não houve mudança na confirmação dos casos e sim das notificações, sendo 3 confirmações e 5 casos suspeitos em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus); além de 1 caso descartado após exame laboratorial.

A FVS-RCP ressalta que, de acordo com o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado, os casos da doença são importados. Ou seja, não há, até o momento, casos confirmados de transmissão autóctone (local). Todos os pacientes confirmados têm histórico de viagem recente.

