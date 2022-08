Mulher tem 35% do corpo queimado ao abastecer recipiente com álcool

Um mulher sofreu queimaduras em cerca de 35% do corpo ao tentar abastecer um rechaud com álcool no Itapoã. O acidente aconteceu na QL 6, Conjunto 1, onde o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 20h18 de sábado (6).

Segundo a corporação, a vítima informou que se queimou ao não perceber que a chama estava acesa e, ao colocar álcool no recipiente, houve a explosão. A mulher teve queimaduras de 1º e 2º graus e seguiu para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência no tratamento desse tipo de lesão.

*Com informações do Metrópoles

