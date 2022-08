Sinetram volta a atender por agendamento realizado no site ou aplicativo

Para ser atendido, o usuário do transporte coletivo deverá realizar um agendamento prévio no site do Sinetram

Manaus (AM) – A partir desta segunda-feira (8), o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), retomou o atendimento presencial por agendamento, na central localizada na avenida Constantino Nery, 476, Centro e no Posto do Shopping Phelippe Daou, das 07h às 16h50.

O Sinetram começou a atender através de marcação de data e horário em março de 2021 e vinha realizando atendimento sem essa necessidade desde o dia 17 de junho deste ano, quando passou a operar através do novo sistema de bilhetagem.

Para ser atendido, o usuário do transporte coletivo deverá realizar um agendamento prévio no site do Sinetram (http://sinetram.com.br/agendamento) ou através do aplicativo ´Cadê meu ônibus´.

O serviço prestado presencialmente no sindicato é apenas a emissão e desbloqueio de cartões PassaFácil. Demais demandas relacionadas ao órgão podem ser resolvidas através do site, SAC por telefone no número 0800-212370, Whatsapp (92) 98444-4412 ou pelo e-mail [email protected].

Os cidadãos que precisam fazer emissão de cartões na modalidade Vale Transporte primeira via, com encaminhamento da empresa empregadora, e demais vias, não precisam agendar para receber o serviço.

*Com informações da assessoria

