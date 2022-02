Homem mata esposa com facadas no coração em Manaus

O crime aconteceu na rua Barão do Rio Branco, bairro São Jorge, zona Oeste da cidade, na residência do casal, por volta de 5h30

Manaus (AM) – A capital amazonense registrou mais uma vítima de feminicídio neste domingo (20). Denny da Silva Almeida, de 53 anos foi morta a facadas pelo marido, identificado como Kennedy Pereira da Silva, vulgo ‘Teló’. O crime aconteceu na rua Barão do Rio Branco, bairro São Jorge, zona Oeste da cidade, na residência do casal, por volta de 5h30.

Conforme a polícia, os dois voltavam de uma festa, em ‘clima’ de desavença, quando o homem perdeu o controle e desferiu facadas no peito da vítima, direto no coração.

A filha de Denny lamentou a morte da mãe através de postagem em rede social.

Desequilíbrio

Após o fato, ‘Teló’ tentou se matar com a faca e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus, em estado gravíssimo.

Agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local para apurar as circunstâncias do crime.

O corpo de Deny foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Segundo o laudo do órgão, a vítima teve “anemia aguda, lesões cardíaca e pulmonar e traumatismo torácico”.

