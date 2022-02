Mulher é morta a tiros, por engano, enquanto tomava banho no MT

Fabiana Santos de Souza, de 29 anos, foi executada a tiros dentro do banheiro no momento em tomava banho. O feminicídio ocorreu na noite de quinta-feira (17), na rua Benedito Ferron, no bairro Cidade Alta, em Rondonópolis (MT).

Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa que estava na sala da casa da residência contou que dois bandidos armados pularam o muro e mandaram as testemunhas ficar em silêncio.

Em seguida, foram até o banheiro onde a vítima estava tomando banho e dispararam tiros.

Familiares ressaltaram que os criminosos procuravam uma outra mulher, que não estava no local no momento do ataque. Por isso, acreditam que Fabiana tenha sido morta por engano.

Morte em Manaus

Um homem ainda não identificado foi encontrado nesta quinta (17) em uma área de mata em Manaus. A vítima aparentava ter entre 30 a 40 anos e foi encontrado com por populares com uma pulseira de entrada de festas. O homem também estava seminu.

Os policiais também acreditam que a vítima estava em uma festa na localidade, quando foi rendido e levado ao matagal. A vítima trajava uma blusa, de cor azul clara e uma calça jeans, de cor azul escuro. Além de um cinto marrom.

