Alison dos Santos vence etapa da Silesia da Diamond League

Sem precisar forçar, Alison dos Santos sobrou e venceu os 400m com barreiras da etapa da Silesia da Diamond League, principal circuito do atletismo mundial. O brasileiro completou o percurso no estádio polonês em 47s80, recorde da competição no último sábado (6).

Alison era favorito absoluto entre os nove inscritos na prova, sendo o único do grupo a ter corrido abaixo dos 47 segundos na carreira. Liderou sem dificuldades para cruzar na linha de chegada 0s50 à frente do americano Khallifah Rosser (48s30), o segundo colocado. O francês Wilfried Happio, com 48s79, chegou em terceiro.

Outros dois brasileiros também competiram na etapa. No salto com vara masculino, que não contava pontos para a corrida diamante, Thiago Braz errou três saltos com o sarrafo a 5,53m e foi eliminado precocemente, assim como os franceses Thibaut Collet e Renauld Lavillenie, que também não tiveram um salto válido sequer. O vencedor foi o sueco Armand Duplantis, com 6,10m.

Vitória Rosa, que no Mundial de Eugene quebrou o recorde sul-americano dos 200m feminino, terminou a etapa na oitava colocação entre nove concorrentes, em 22s89. A jamaicana Shericka Jackson, campeã mundial da distância, venceu na Silesia com 21s84.

