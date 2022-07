Vila Olímpica de Manaus recebe Jogos Escolares do Amazonas

Manaus (AM)- O Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus é um dos palcos dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) e recebe, de hoje (20) até esta sexta-feira (22), mais de 120 atletas que disputam as provas de natação em diversas categorias.

A competição é organizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), visando a classificação nacional.

“Ficamos felizes de sediar as provas de natação na piscina olímpica. Os jogos escolares são de suma importância para os atletas amazonenses, pois acreditamos que o alto rendimento começa na base e o JEAs é um momento de revelação de craques, seja nos esportes coletivos ou individuais”, declarou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Andrews Reis, que faz parte da coordenação da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), enfatiza que a competição oportuniza os estudantes que estão participando do JEAs a competirem na piscina com a nova estrutura.

“Essa piscina é uma herança dos Jogos Olímpicos Rio 2016, é uma das melhores estruturas que tem no mundo, com blocos de saída rápida que contribui bastante em todas as nossas competições. Os atletas que estão disputando o JEAs, com certeza estarão obtendo grandes resultados em seus tempos de provas”, ressaltou Reis.

A estrutura mede 25 x 50 metros, com dois metros de profundidade, toda de aço inoxidável e pré-moldada, apresentando uma das tecnologias mais modernas para uma piscina. Na atual temporada, o espaço já recebeu o Campeonato Amazonense de Natação 2022, onde foram estabelecidos novos recordes para a natação amazonense.

Etapas

Durante os três dias de disputa os atletas estarão competindo em seis etapas, nas categorias infantil e juvenil. Os confrontos ocorrerão nas provas de 400 metros livres, 100 metros costas, 50 metros peito, 4×50 livre, 50 metros borboleta e 200 medley, entre outras.

Participando pela primeira vez do JEAs, a atleta amazonense Angelynne Victória conquistou o primeiro lugar da prova de 100 metros costas e destacou a importância dos seus treinos para esse resultado.

“Eu treino de segunda a sexta-feira no Instituto Pedro Nicolas e, aos sábados, aqui na Vila Olímpica. Com a piscina entregue, nosso nível de treinamento aumentou mais ainda e hoje pude ter um ótimo resultado, participando pela primeira vez dos jogos escolares”, destacou a atleta de 12 anos.

Jogos Escolares

Ao todo são 20 modalidades esportivas em disputa: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquete 3×3, Ciclismo, Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez e as modalidades para Pessoas com Deficiência (PcD).

O evento conta com 29 municípios das redes estaduais, municipais, federais e privadas de ensino.

*com informações da assessoria

FOTOS: Rudson Renan/Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

