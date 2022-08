Policial Militar que matou campeão de jiu-jítsu foi condenado por agressão em 2021

O policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo (na foto em destaque), de 30 anos, acusado de matar com um tiro na testa o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, 33, tem uma condenação por agressão e desacato na Justiça Militar de São Paulo. O caso também ocorreu em uma boate paulistana.

Na madrugada de 27 de outubro de 2017, o tenente envolveu-se numa briga no interior da extinta The Week, localizada na Lapa. Ao ser abordado por policiais que foram acionados para atender a ocorrência, já do lado de fora do local, ele agrediu e desacatou os colegas de farda.

A condenação foi proferida em maio do ano passado e estipulou como pena nove meses de prisão em regime aberto. Conforme o relatado na decisão, Henrique estava exaltado e deu um soco no braço do soldado Flávio Alves Ferreira. Ele teria feito xingamentos e, ainda, questionou: “Quem é você?”

No depoimento, a vítima relatou que ao chegar à porta da boate, percebeu que o tenente estava dificultando a imobilização e foi para cima dos policiais. Dois seguranças do estabelecimento conseguiram contê-lo e retiraram a arma que ele carregava na cintura.

Em dado momento, Flávio esticou o braço, pedindo que ele mantivesse distância, e Henrique revidou com dois socos. Um pegou no braço do soldado; e o segundo, que seria para pegar no rosto, acertou de raspão a região do maxilar.

O policial estava na companhia de um primo, Iury Oliveira do Nascimento, que havia acabado de ser aprovado para integrar a PM de São Paulo. Os dois saíram para comemorar, e, durante a noite, o primo teria se envolvido numa briga no interior da boate e acabou agredido por sete rapazes.

A denúncia foi oferecida ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) no dia 25 de junho de 2019. A sentença em segunda instância pelos crimes de agressão a inferior e desacato foi dada no dia 13 de maio do ano passado, após recurso do Ministério Público.

Morte do lutador de jiu-jítsu

Na noite desse domingo (7), Henrique deu um tiro na cabeça do campeão de jiu-jítsu Leandro Lo, durante uma briga no Clube Sírio, em São Paulo.

O lutador teve uma discussão com o PM e, para acalmar a situação, teria imobilizado Henrique. Tudo começou, segundo a Polícia Civil, depois que o tenente foi até a mesa onde estava Leandro Lo e pegou uma garrafa de bebida.

Ao se soltar da imobilização do lutador, o policial se afastou, sacou a arma e atirou na testa de Leandro. Uma testemunha, que não quis ser identificada, relatou que o autor do disparo estava sozinho e provocou Lo e mais cinco amigos.

O policial militar teve a prisão decretada e está preso. Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jístu por oito vezes. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, mas não resistiu.

