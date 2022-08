Flamengo deve estrear novo uniforme contra o Athletico-PR

O Flamengo deve lançar em breve sua nova terceira camisa para o restante da temporada 22/23, segundo o site Coluna do Fla.

Produzida pela Adidas, sua patrocinadora, o novo modelo deverá ter sua estreia no próximo domingo (14), dia dos pais, no duelo contra o Athletico Paranaense, no Maracanã.

O novo uniforme já é conhecido através de montagens e projeções divulgadas na internet e traz 18 listras rubro-negras onduladas, inspiradas na bandeira do clube de regatas tremulando.

Ele chegou a ser pensado como modelo titular deste ano, o que não foi aprovado pela diretoria, sendo produzido somente agora, como a terceira opção.

O jogo que pode ser o da estreia do novo uniforme será no domingo, às 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Edição Web: Bruna Oliveira

R7*

Leia mais:

Flamengo e Corinthians encerram preparação para jogo decisivo na Libertadores

Novas camisas da Seleção Brasileira homenageiam onça pintada

David Almeida enfatiza investimentos para esporte em Manaus