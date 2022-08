Flamengo e Corinthians encerram preparação para jogo decisivo na Libertadores

O Flamengo e o Corinthians seguem para o jogo decisivo nesta fase da Conmebol Libertadores. O Maracanã é o palco duelo do jogo de volta das quartas de final, às 21h30 desta terça-feira (9).

A vantagem é do time carioca que marcou 2 a 0 na partida de ida e pode até perder por um gol de diferença que avança de fase. O Flamengo terminou a preparação no Ninho do Urubu. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática para definir o time que entrará em campo nesta terça-feira.

Foto: Marcelo Cortes

O Flamengo tem um histórico positivo para avançar às semifinais da Libertadores. Em quatro das cinco eliminatórias em que venceu o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, o time rubro-negro conseguiu passar de fase.

Corinthians

Já o Timão, finalizou a preparação no CT Dr. Joaquim Grava. Os atletas iniciaram as atividades do dia com o aquecimento no campo 3. Em seguida, o técnico Vítor Pereira promoveu uma atividade de posse de bola em campo reduzido e posicionamento tático.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Ao final das atividades, os jogadores repetiram cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de finalizações. Na segunda (8), durante a tarde, o elenco embarcou para o Rio de Janeiro e permanecerá concentrado até a saída para o estádio.

Mais jogos

Na quarta-feira (10), mais jogos definem as semifinais da Libertadores. O Palmeira enfrenta o Atlético-MG no Allianz Parque, às 21h30. Já o Talleres joga contra o Vélez Sarsfield, às 21h30, no estádio Mario Alberto Kempes.

Edição Web: Bruna Oliveira

