Carga desviada de margarina avaliada em R$ 300 mil é recuperada pela PC

Manaus (AM) – Uma carga de margarina avaliada em R$ 300 mil que havia sido desviada de uma empresa do Distrito Industrial ao sair com destino a uma rede de supermercados foi recuperada nesta terça-feira (9), durante uma operação deflagrada na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o crime aconteceu no dia 27 de julho, quando quatro homens interceptaram essa carga no trajeto de um porto até a rede de supermercados e parou em uma empresa abandonada para desviar o material.

“Descobrimos que essa carga havia sido receptada por essa distribuidora situada na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Os proprietários devem responder pela receptação do material”, explicou Félix.

O delegado destacou que os quatro autores já foram identificados e que em breve será solicitado à Justiça o pedido de prisão em nome deles.

“Iremos continuar as investigações para retirar esses infratores das ruas. Eles são de um grupo especializado nesse tipo de crime”, relatou a autoridade.

O material apreendido deve ser devolvido à empresa proprietária que terá parte do prejuízo reestabelecido.

