Explosão em base aérea russa na Crimeia deixa um morto e oito feridos

Uma pessoa foi morta nesta terça-feira (9) quando uma base aérea perto de resorts à beira-mar na península anexada da Crimeia foi abalada por explosões que, segundo Moscou, vieram de detonações de munição armazenada, e não resultado de qualquer ataque.

Testemunhas disseram que ouviram pelo menos 12 explosões às 15h20 (horário local) na base aérea de Saky, perto de Novofedorivka, na costa oeste da península que a Rússia anexou da Ucrânia em 2014 e usou em fevereiro como uma das plataformas de lançamento da invasão da Ucrânia.

A Crimeia, destino turístico para muitos russos, tem sido poupada por enquanto do bombardeio e do combate de artilharia que outras regiões no leste e no sul da Ucrânia sofreram.

O Ministério da Defesa russo disse que a “detonação de vários depósitos de munição de aviação” causou uma explosão, segundo reportaram agências de notícias russas, que informaram que não havia feridos. O ministério afirmou que não houve um ataque e que nenhum equipamento de aviação foi danificado.

Agências de notícias russas citaram uma fonte não identificada do ministério dizendo que “apenas uma violação dos requisitos de segurança contra incêndios é considerada como a principal razão para a explosão de vários depósitos de munição na base aérea de Saky”.

“Não há sinais, evidências, muito menos fatos (que indicam) um impacto deliberativo contra os depósitos de munição”, disse a fonte, segundo as agências.

O departamento de saúde da Crimeia disse que um civil morreu e oito ficaram feridos.

*Com informações da Agência Brasil

