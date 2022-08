Lar das Marias acolhe mulheres em tratamento de câncer do interior do AM e de outros estados

Manaus (AM) – Receber o diagnóstico e fazer o tratamento contra o câncer não é algo fácil. Os desafios são ainda maiores para quem vive no interior do Amazonas, distante de centros de saúde com tratamentos especiais. Com o intuito de terem acesso aos melhores cuidados, pacientes buscam atendimento em Manaus e, como alguns casos exigem uma terapia longa, acabam se mudando para a capital amazonense. É aí que entra a hospedagem por parte de Casas de Acolhimento ou Casas de Apoio.

Voltada apenas para mulheres em tratamento contra o câncer vindas do interior do Amazonas e de outros estados, como Pará e Roraima, a Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer, conhecida como “Lar das Marias”, é uma Organização Sem Fins Lucrativos que oferece abrigo temporário e gratuito. A instituição prioriza o acolhimento às mulheres que não possuem parentes em Manaus.

Fundado em 2006, o Lar das Marias fica localizado na avenida Dom Pedro I, 984, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, e abriga mulheres que estão tratamento o câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

Unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a FCecon é referência na atuação no controle dos cânceres no Amazonas. Localizada no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da capital, oferece atendimento tanto para interior quanto para a cidade de Manaus e, para lidar com a demanda, trabalha em parceria com organizações não governamentais (ONGs) – como o Lar das Marias -, que dão apoio a essas mulheres.

Foto: Divulgação/Lar das Marias

Apoio e acolhimento

O Lar das Marias foi idealizado pela médica oncologista Adelaide Machado Portela, ao lado da senhora Maria Luiza Soares. Esta, durante o tratamento de seu esposo, teve a ideia de fundar uma base de apoio para as pessoas que não têm onde e nem como se abrigar para realizar um tratamento.

“A ideia da fundação do lar veio da doutora Adelaide, que era a médica no FCecon. Ela via todos os dias as dificuldades das mulheres para fazer seus tratamentos contra o câncer. Então ela teve essa ideia junto com a vice-presidente, a Maria Luiza, e o esposo, que hoje já não é mais vivo pois faleceu de câncer”, disse a diretora de eventos da instituição, Circe Genu de Mendonça.

De acordo com Circe, mulheres de países próximos também buscam os serviços oferecidos para a ONG para seguir o tratamento contra a doença com constância. Além da hospedagem, o Lar também oferece alimentação, agendamento, translado para as consultas, acompanhamento de psicólogo e assistente social. A ONG também faz a organização de programas, que são realizados através do comprometimento da Instituição com a melhoria das condições de saúde dessas mulheres.

“O trabalho que nós exercemos é de oferecer abrigo às mulheres que chegam de todos os interiores, de toda a região Norte e também de alguns países vizinhos que tem dificuldade para dar continuidade ao seu tratamento do câncer. Inclusive, nós não as chamamos de paciente, nós a chamamos de usuárias. Elas sempre vêm com a gente por meio do serviço social do FCecon e quando isso não acontece sempre as direcionamos para a Fundação para dar entrada, para que assim essa mulher possa vir para o Lar”, ressaltou.

Foto: Divulgação/Lar das Marias

Cursos de qualificação

Em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Lar das Marias também oferece cursos de qualificação para que essas mulheres passem pelo tratamento do câncer sem espaço para a ociosidade. Além dos cursos voltados para o artesanato, costura e computação, também ocorrem ciclos de palestras sobre crescimento profissional, bem-estar integral, autoconhecimento e outras áreas.

“O Lar abriga essas mulheres dando moradia – tem que ter uma acompanhante mulher – e elas têm 6 refeições por dia, visto que elas não têm custo nenhum. Nós temos uma cozinheira, nutricionista, assistente social, psicóloga, toda a parte administrativa e muitos trabalhos desenvolvidos para que elas não fiquem com uma vida ociosa. Juntamente abraçam a causa com a gente o FCecon, o Sesi que é exatamente para a gente oferecer cursos para que elas não fiquem com essa vida ociosa e que elas possam voltar para suas cidades tendo algumas funções aprendidas como artesanato, aula de costura, computação e diversas palestras”, destacou.

Quando se falta do tratamento de câncer, para a mulher a doença não traz apenas efeitos colaterais físicos, mas também psicológicos. A queda do cabelo costuma abalar a autoestima da mulher.

Com o apoio da ONG, as mulheres que perderam os cabelos devido ao tratamento recebem peruca. O serviço é oferecido para as mulheres acolhidas ou qualquer que procure o Lar das Marias, onde é feito uma ficha de cadastro para prestar contas anualmente com a sociedade.

“Nós temos também o trabalho de doação de cabelos, no qual enviamos coletamos os cabelos e armazenamos em lotes, em seguida para uma empresa do Sul. Em troca, a empresa nos doa entre 15 e 20 perucas de cabelos naturais, no qual doamos para qualquer mulher que procure o Lar das Marias, para que seja possível esse resgate da autoestima”, declarou a diretora de eventos do Lar das Marias, Circe Genu.

Foto: divulgação/Lar das Marias

Espaço para ajuda

O Lar das Marias sobrevive de doações financeiras, alimentícias e de materiais em geral, como produtos de limpeza ou itens para higiene pessoal.

“Elas recebem tudo dentro do possível. Nós vivemos de doação. Se nós temos cesta básica, mandamos para elas. As nossas dificuldades são voltadas para a questão de alimentação, higiene e higiene pessoal, porque o custo da casa é muito alto. O principal gasto é com alimentação. Estou há dezesseis anos na ONG e desde sempre presenciei isso. Realizamos vários tipos de projetos para angariar fundos mesmo para manter e sustentar a casa”, pontuou.

Para quem desejar ajudar o Lar das Marias por meio de doações ou financeiramente, pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram (@lardasmarias) ou pelos números (92) 3307-5337 e (92) 98556-0918.

