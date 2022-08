‘Casal do crime’ é preso vendendo drogas no AM

Manaus (AM) – Um casal identificado como Francisco Bruno Pedrosa, de 26 anos e Marizete Ferreira Pinheiro, de 40 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (11), pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no no município de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros da capital).

De acordo com os policiais da 1° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a ação foi deflagrada na Ponte do São Domingos, próximo ao Centro da Cidade, após uma denúncia anônima informando as características dos suspeitos.

Os policiais se deslocaram até o ponto indicado onde encontraram o casal em atitude suspeita. Durante revista policiail foram encontradas drogas e dinheiro com eles.

Na ação foram apreendidos 35 porções e 31 trouxinhas de oxi, 12 porções, cinco trouxinhas e mais 1 kg de maconha, além de R$ 1300 em espécie e dois aparelhos celulares.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Eles irão responder por tráfico de drogas e devem ficar à disposição da Justiça.

