Manaus realiza maior festival de artes integradas da Amazônia

Manaus convida turistas de todo o Brasil para curtir quatro dias de muita música, teatro, artes plásticas, moda e gastronomia no #SouManaus Passo a Paço, festival montado no centro histórico da cidade, às margens do Rio Negro, de 3 a 6 de setembro deste ano.

O evento é uma opção para quem quiser passar o fim de semana na cidade e esticar até o feriado de 7 de setembro para conhecer seus atrativos. Para tornar o evento atraente para todos os públicos, a cidade aposta no tripé Sustentabilidade, Diversidade e Gastronomia.

Djonga, Jota Quest, Joelma, Duda Beat, Lia Sophia, a banda internacional Double You, o chef Rodrigo Oliveira e o musical ‘A Hora da Estrela’ serão algumas das atrações que sobem aos palcos do Festival

O centro histórico da cidade foi o local escolhido, e terá três portais, todos construídos com materiais recicláveis (como pallets e papelão), que levarão os turistas aos palcos. A cenografia mistura as cores da Amazônia e os conceitos de manter a floresta de pé, proteger os rios e preservar as espécies ameaçadas de extinção. Além disso, boas práticas como o uso de plástico biodegradável e o objetivo de neutralizar a emissão de gases poluentes foram compromissos assumidos pelo município como organizador do evento.

“Nós estamos construindo um evento com responsabilidade. Esse é um evento realizado em um cenário riquíssimo: no berço de constituição de nossa cidade, onde ela surgiu, em meio aos prédios históricos e pertinho do Rio Negro. Será uma experiência única para quem vem à cidade, que oferece ainda outros atrativos para o turista durante o dia e noite”, comenta o prefeito David Almeida.

Atrações

“O #SouManaus tem um line-up artístico rico, com referências que englobam o regional e o internacional, uma base que nos permite conversar com o mundo. Exemplo disso é que teremos manifestações artísticas acontecendo em dois palcos simultaneamente: o Tucupi e o Caboquinho. Já na área interna do Porto de Manaus, vamos homenagear a cultura urbana, com apresentações de mais de 150 artistas do hip hop, 100 artistas do teatro e palhaçaria e mais de 60 artistas locais dos mais variados gêneros musicais”, afirma o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

Para celebrar a diversidade, ele explica que os artistas que sobem aos palcos vão do brega ao pop internacional, passando pelo gospel e pela música infantil. E para fazer um barulho ainda maior, o evento contará com um desfile de moda com 11 estilistas indígenas: o Manaus Fashion Day, para 300 convidados especiais.

Turismo e gastronomia

Com a retomada do setor de turismo em todo o país, a Prefeitura de Manaus busca soluções inteligentes para promover a cidade, a curto e longo prazo, e atrair ainda mais turistas, gerando assim consumo e renda.

A diretora de Turismo da pasta, Oreni Braga, conta que o #SouManaus está em sua sétima edição, mas em 2022 vem com uma nova proposta: inaugurar a participação da cidade na rota do turismo nacional de eventos. “Hotéis, restaurantes, agências de viagem e receptivos têm uma grande expectativa para o mês de setembro. O festival será a nossa virada de chave para nos prepararmos para as grandes feiras nacionais e internacionais de turismo de 2023”, compartilha.

O destaque da gastronomia vai para a aula show com Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó, em São Paulo (SP), e do Caboco, em Los Angeles (EUA), competidor do programa da Netflix ‘Iron Chef’. A aula será aberta a chefs profissionais e cozinheiros e cozinheiras de feiras e mercados — mais uma mostra da valorização da diversidade no evento.

Programação

Ao todo, o festival #SouManaus terá palcos com mais de 300 apresentações simultâneas nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, a partir das 17h. No dia 3, sábado, Djonga, Duda Beat e Jão comandam os palcos, além de Bárbara Eugênia e Lia Sophia & Pinduca.

No domingo, dia 4, o #Sou Manaus recebe a atração internacional Double You, Jota Quest, Tasha & Tracie e Odair José. No dia 5, segunda-feira, é a vez de Diogo Nogueira, Joelma, Scalene e Felipe Araújo.

Na terça-feira, 6, o evento será exclusivo para o público infantojuvenil e cristão, com atrações como Bita, padre Antônio Maria, Tony Allysson, Bruna Karla, André Valadão, Art’Trio e Leandro Borges.

A Orquestra Filarmônica do Amazonas e o musical ‘A Hora da Estrela’, inspirado no romance de Clarice Lispector, também estão na programação. O público poderá aproveitar, ainda, feiras gastronômicas, de artesanato, economia criativa e o espaço Manaus Fashion Day.

A programação em todos os palcos vai até às 23h40. Os intervalos serão comandados por DJs locais. A programação completa pode ser acessada pelo site.

