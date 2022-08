Turista americano baleado no pescoço no Rio de Janeiro morre em hospital

‘Adorava uma caipirinha e era apaixonado pela história do Brasil’, foi assim que os amigos definiram o turista americano Joseph Thomas Trey Barber (inicialmente identificado apenas Joseph Thomas), de 28 anos, que morreu na madrugada da sexta-feira (12), após ser baleado no pescoço em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na última quarta (10). De acordo com Bianca Silva, Joseph tinha o sonho de morar na cidade carioca.

“Ele fez intercâmbio pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) em parceria com a faculdade dele lá de fora, a UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), onde fez mestrado e cursava o doutorado em língua portuguesa. Meu amigo tinha vontade de morar aqui (Brasil). Ele pensava em comprar uma casa ou um apartamento na Barra da Tijuca. O Trey queria que todos nós morássemos com ele. Ele queria levar minha mãe junto também. Agora infelizmente esse sonho não vai ser realizado”, lamentou.

Joseph foi atingido enquanto levantava para pegar o controle remoto com o intuito de aumentar o volume da TV para que a filha da amiga não escutasse os tiros.

Inicialmente ele foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, passou por uma cirurgia e respirava com ajuda de aparelhos. Na quarta-feira (11), ele foi transferido para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Mikael Oliveira, um dos melhores amigos do americano, disse que eles tinham uma viagem programada para a Região dos Lagos no fim do mês.

“Iríamos viajar para Arraial do Cabo. Ele estava planejando alugar um carro para passearmos por lá, mas não será mais possível. O Joseph ia me levar para conhecer a família dele nos Estados Unidos, só que eu nunca tive pressa. Não queria que ele pensasse que eu era amigo dele por interesse. Graças a Deus o tempo mostrou que eu realmente o amava. Ele passou a chamar de irmão”, lembra Mikael.

O amigo continua dizendo que Joseph adorava museus e conheceu diversos pontos turísticos do Rio, como por exemplo a feira de São Cristóvão, o Cristo Redentor e o bairro da Lapa.

“Ele adorava uma caipirinha, gostava de visitar as comunidades. Os lugares que ele mais gostava aqui (no Brasil) era Madureira e Barra da Tijuca. O shopping preferido dele era o Village Mall. Ele era do signo de touro, igual a mim. Sua preferida era azul. Ele também tinha paixão por pizza”, detalhou.

Joseph estava no Rio desde o mês de julho para passar as férias pela segunda vez e ficaria até o dia 20 de setembro. O corpo dele está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro e será encaminhado à cidade de Los Angeles, onde morava com a mãe.

Em nota, o Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro disse que oferece as mais sinceras condolências à família pela perda e afirmou que está fornecendo toda assistência consular apropriada. Ainda não foi divulgado quando o corpo do turista será trasladado.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Homens de até 25 anos são mais suscetíveis aos golpes na internet, diz pesquisa

Não é verdade que bancos perdem dinheiro com PIX, diz presidente do BC

Aterros sanitários liberam altos níveis de gás metano, mostra estudo