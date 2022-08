Fim de semana começa marcado por homicídios em Manaus

Manaus (AM) – O fim de semana, que comemora os Dias dos Pais na capital amazonense, começou marcado por crimes de homicídios em várias zonas da cidade. Na noite de sexta-feira (12) e madrugada de sábado (13), cinco mortes foram registradas.

Um jovem de 23 anos identificado como Victor Eduardo da Silva foi assassinado a tiros nas primeiras horas da noite de sexta-feira. O fato ocorreu na rua Pena Verde, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

De acordo com as informações, pistoleiros armados se aproximaram do jovem e efetuaram os disparos, após a ação criminosa, eles fugiram sem serem identificados. Segundo informações, Victor tinha envolvimento com o tráfico de drogas na área, e isso pode ter motivado o crime.

O jovem foi socorrido por populares e levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, onde após dar entrada na unidade hospitalar, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Victor foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Além deste caso, outro homicídio foi registrado. Desta vez, o caso aconteceu na rua Nazareth Mesquita, na comunidade União, zona centro-sul, onde a vítima, identificada como Matheus Rubem dos Santos, de 27 anos, morreu com diversos tiros pelo corpo.

Segundo informações da polícia, o fato ocorreu nas primeiras horas da madrugada deste sábado. Moradores do local não tinham mais informações sobre o crime, com medo de represálias populares não quiseram falar. A equipe de perícia, do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), constatou que o homem foi alvejado com 9 tiros.

Ainda na madrugada de sábado, um homem identificado como Nilson de Souza Dias, de 53 anos, foi assassinado a tiros por pistoleiros. O fato ocorreu na rua São Pedro, no bairro Tarumã, zona oeste.

Segundo a polícia, um familiar registrou o Boletim de Ocorrência (BO) informando que tio foi assassinado a tiros no local.

Até o momento não há mais informações sobre a motivação e autoria do crime. Todos os casos registrados serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Policial que matou tesoureiro do PT já está em Complexo Médico Penal

Empresário foi morto a mando da esposa e do enteado em Manaus

Jovem é morto a tiros por pistoleiros no Novo Aleixo