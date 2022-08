Pistola de cola quente causa incêndio e destrói marcenaria em Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções destruiu uma marcenaria, por volta das 2h30 da manhã deste domingo (14), na rua Delfim de Souza, localizada no bairro Petrópolis, na Zona Sul. O incêndio supostamente foi provocado por uma pistola de cola quente.

Segundo o tenente Altacy, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, as equipes foram acionadas às 4h da manhã e um funcionário do estabelecimento informou que as chamas tiveram origem em uma pistola de cola quente, que estava ligada no local e teria superaquecido.

Foram necessários mais de 12 mil litros de água para conter o fogo, uma vez que na loja havia muito material como madeira, MDF e outros que são mais propensos às chamas.

O estabelecimento teve apenas danos materiais e, apesar do incêndio ter destruído o local, não houve feridos. O prédio foi isolado temporariamente e deve passar por perícia para confirmar a causa do incêndio.

