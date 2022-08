Cemitérios de Manaus recebem visitação neste domingo de Dia dos Pais

Mais de mil servidores municipais atuam no atendimento e orientação ao público

Manaus (AM) – Os cemitérios públicos da capital, gerenciados pela Prefeitura de Manaus, recebem grande fluxo de visitantes neste domingo (14), Dia dos Pais. O titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Altervi Moreira, acompanhou a movimentação nos campos-santos.

Para proporcionar um conforto maior para a população, foi preparada uma programação envolvendo diversas secretarias da prefeitura.

A expectativa da gestão municipal é de que, até as 18h, mais de 300 mil pessoas passem pelos dez campos-santos de Manaus, sendo seis na capital e quatro na zona rural, todos coordenados pela Semulsp.

“A Semulsp trabalhou intensamente nas últimas semanas fazendo todo o trabalho de varrição, capina, poda e lavagem. Todo nosso efetivo estava focado para os dez cemitérios. A determinação do prefeito David Almeida é manter os campos-santos de maneira digna, limpa e cuidada, para quem visita esses locais”, destacou o secretário da Semulsp, Altervi Moreira.

Carlos Alberto Pereira, 50 anos, disse que costuma frequentar o cemitério Santa Helena para manter os cuidados com o jazigo da família. “A memória do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos, que estão aqui, é algo inesquecível. Eu gosto de prestar essa homenagem, principalmente neste Dia dos Pais. Fico grato em ver que está tudo limpo por aqui, parabéns à Prefeitura de Manaus”, afirmou.

Mais de mil servidores municipais atuam no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento foi montada, por meio da Semulsp, em parceria com as demais secretarias municipais. A Semulsp reforçou os serviços de limpeza nos últimos 30 dias.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) tem equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus, que revezam no ordenamento e fiscalização do comércio informal nesses locais.

Trânsito

Agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizam o monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios. A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

Apoio

O Fundo Manaus Solidária, as secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Corpo de Bombeiros também estão com apoio nos locais.

