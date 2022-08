Parlamentares lembram trajetória influenciada por seus pais

As ações e caminhos de um pai são repassados como ensinamentos para seus filhos, os quais veem na personalidade paterna uma referência de como enxergar e atuar no mundo. É dessa forma que algumas figuras políticas do Amazonas passaram a se interessar no exercício da atividade pública, ao terem como inspiração o trabalho dos próprios pais.

Neste Dia dos Pais, comemorado no domingo (14), parlamentares e candidatos contaram ao Em Tempo sobre suas trajetórias políticas, as quais foram incentivo para o surgimento de novas gerações na política ou fruto dessas referências.

“Só tenho orgulho”

A relação do deputado Serafim Corrêa (PSB) e do seu filho, o vereador Marcelo Serafim, (Avante) com a política se inicia na metade da década de 80, quando o atual deputado se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Um ano após a filiação, em 1986, Serafim compôs, como vice-governador, a chapa “Muda Amazonas”, em que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) foi o candidato ao Governo do Amazonas. Nesta época, Marcelo Serafim já acompanhava de perto o trabalho do pai.

“O Marcelo, nessa altura, tinha nove anos, e ele caminhava comigo, andava comigo pra cima e para baixo e se empolgou com isso. Eu entrei na política porque naquele ano o Brasil vivia a abertura política, e eu entendi que todos nós, a nossa geração, ela já estava atrasada em entrar na política”, disse deputado.

Conforme Serafim, com menos de trinta anos, sentiu que precisava dar sua contribuição no cenário político local, com o objetivo de mudar a vida da população. “Porque você só muda a vida das pessoas através da política e foi assim em 1986 que foi a primeira vez que eu disputei uma eleição”, afirmou.

Assim, ao longo de sua carreira, Serafim foi eleito duas vezes como vereador, uma como prefeito de Manaus, e duas como deputado estadual. Já Marcelo, entrou na política, pela primeira vez, no ano 2000, ao se candidatar para o cargo de vereador. Após quatro anos, disputou mais uma vez como vereador, e ficou como suplente.

Em 2006, Marcelo Serafim se elegeu como deputado federal. Em seguida, em 2012 e em 2020 se elegeu e reelegeu como vereador. Segundo Serafim Corrêa, Marcelo ficou bastante conhecido por ser seu filho, no entanto, possui seu mérito, principalmente, por sua qualidades e formações profissionais na área científica, tanto na bioquímica quanto na farmácia.

Serafim também lembrou da atuação do filho na pandemia da Covid-19, ao gravar e publicar vídeo nas redes sociais informando a população sobre a nova doença. Como pai, ressaltou ter muito orgulho do filho, por ser um jovem preparado e qualificado.

“Eu creio firmemente que o Marcelo ainda tem muito a dar. Ele é jovem, tem um futuro muito bonito, tem mais 30 anos de vida, de atuação, porque hoje ele tem 45 anos. Diante disso, eu reitero, só tenho orgulho do Marcelo e desejo a ele o melhor para que ele continue servindo as pessoas como serve desde quando iniciou na política”, destacou.

“Uma pessoa preparada”

A trajetória política do candidato na disputa eleitoral deste ano ao Senado Federal, Coronel Menezes (PL), e sua filha Débora Menezes (PL), começou no mesmo período.

Menezes entrou na política em junho de 2020, após sair da Suframa para concorrer a Prefeitura de Manaus. Conforme Menezes, nunca havia se candidato anteriormente para outros cargos políticos, e a pedido da filha e atual candidata como deputada federal, Débora Menezes, acabou se filiando ao Partido Patriota.

Na época, Débora era presidente do Patriota Mulher, e disputaria a vaga de vereadora. No entanto, como o pai se candidatou para a prefeitura, ela decidiu recuar. Menezes ressalta que a filha sempre foi engajada em pautas sociais, e que este ano será o ano dela.

“Débora sempre defendeu e atuou em causas sociais e foi uma das idealizadoras dos movimentos de Direita no Amazonas. Ele sempre teve pretensões políticas, ao contrário de mim. Ela seria candidata a vereadora, em 2020, mas como eu me candidatei, ela recuou. Entretanto, acredito que este será o ano dela porque é uma pessoa preparada, com uma sólida formação acadêmica e experiências profissionais exitosas”, disse Coronel Menezes.

Ao Em Tempo, Menezes informou que seu principal objetivo, ao entrar na política, foi e continua sendo a busca pela mudança em Manaus e no Amazonas. Para ele, a região foi governada por muitos anos pelos mesmos políticos. Dessa forma, Menezes reforça que tanto ele como a filha são pessoas preparadas profissionalmente e trabalham com resultados.

“Não é porque é minha filha, mas ela tem tudo o que eu não tenho, como por exemplo carisma, simpatia, leveza, uma inteligência fora do comum e a capacidade para realizações. Ela teve sucesso na iniciativa privada e como empreendedora, mas está indignada com o pouco que as pessoas têm e ela acredita que pode e muito contribuir para a melhoria da educação, saúde e da qualidade de vida da população”, observou.

“Eu me inspiro nele”

A vereadora Thaysa Lippy (PP) sempre viu o pai, o deputado Felipe Souza (Patriota) como uma grande referência política. Assim, absorveu os valores do deputado desde muito nova, ao observar a atuação de Souza como engenheiro, empresário e político.

O atual deputado Felipe Souza entrou na política em 2012 ao se eleger como vereador. Neste ano, Thaysa cursava Direito, e não possuía interesse na política, ao mesmo tempo, enfatizou que sempre respeitou e admirou o pai em tudo que fazia.

No decorrer do curso, no entanto, sua visão de mundo se alterou. Ao passo que ganhava conhecimento sobre o direito, passou a dar mais atenção ao âmbito político e, como consequência, as conversas com o deputado Felipe Souza sobre política aumentaram.

“Comecei a discutir com meu pai algumas coisas e aí surgiu o meu interesse pela política. Eu sempre fui alguém que o ajudava, era o braço direito dele. Já discutia projeto de lei com ele e o meu interesse por política só aumentou. Então, quando o meu pai ganhou pra deputado estadual, em 2018, eu vi ali que eu poderia ter uma oportunidade de vim pra vereadora. oi aí que eu decidi, em 2020, me colocar à disposição da cidade de Manaus pra representá-los”, relembrou a vereadora.

De acordo com Thaysa Lippy, o deputado Felipe Souza sempre deu apoio e incentivo. Ao perceber o interesse da filha por política, o estimulo também foi grande.

“Então, na última eleição, ele foi o meu grande incentivador para que eu me colocasse realmente ali à disposição e me deu toda a força que eu que eu precisei como filha”, afirmou.

Thaysa enxerga a atuação do deputado Felipe Souza na política com grande admiração, e define o pai como alguém que trabalha com muita coragem, confiança e com dedicação. Também reforça que mesmo ele trabalhando na esfera estadual e ela municipal, há a cooperação entre eles.

“Ele tem empatia pelo próximo, é alguém que não está só interessado em fazer “oba oba”, nem fazer palanque político, mas é uma pessoa que gosta de levar medidas efetivas. Isso é um grande diferencial dele. Ele não é de falar muito, ele é aquele que vai atrás de fazer, vai atrás de saber qual é o problema, ele é um uma pessoa interessada de fato e isso é o que eu me inspiro nele, é ser essa pessoa que resolve”, observou.

“Meu pai é a grande referência”

O interesse por política pelo deputado estadual George Lins (União Brasil) começou desde sua infância, quando acompanhou o pai e deputado estadual Belarmino Lins (PP) na sua primeira candidatura para deputado estadual, na década de 90.

“Naquela altura, lembro-me muito bem, eu tinha de seis pra sete anos, e já pedia fervorosamente votos pra ele na escola, para os pais dos meus coleguinhas, e pedia para a professora. Eu lembro que pedia pra colocar faixa dele com o número dele, quer dizer, eu sempre me envolvi desde criança. Acompanhava aqueles bastidores, aquela loucura que de fato é, e ainda e ainda é, uma campanha política. Aquilo ali naturalmente sempre me interessou bastante”, lembrou George Lins.

A partir daí, ao longo dos anos, desde o primeiro mandato político do pai, até o oitavo mandato consecutivo adquirido em 2018, o médico urologista George Lins continuou acompanhando os trabalhos do pai na política, assim como a movimentação nas campanhas eleitorais.

A trajetória de Belarmino envolve várias funções como vice-presidente e secretário. Em 2005 assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), cargo que tomou posse novamente em 2009 e em 2010. Já neste ano, Belarmino decidiu não se candidatar para disputar o nono mandato como deputado estadual. Isso porque as energias, desta vez, estarão concentradas na eleição do filho George Lins.

“Este sonho está sendo acalentado, e exatamente repousa em uma figura jovem competente, dedicado, responsável, humilde, vocacionado aos interesses coletivos respeitando os interesses públicos. Pela preferência do eleitorado amazonense e se Deus permitir ascender a vaga de deputado estadual, nos seus trinta e nove anos de existência, o médico doutor George Lins, meu filho que, sem dúvida, haverá de dar continuidade com firmeza, com segurança ao trabalho edificado ao longo desses 32 anos do seu pai na Assembleia do Amazonas”, destacou deputado Belarmino Lins.

Conforme George Lins, ao acompanhar o trabalho do pai, presenciou com fascínio as atividades e projetos implementados no interior do Amazonas. Dessa forma, viu de perto como as ações políticas influenciam diretamente na vida da população amazonense.

“Daí eu fui realmente despertando essa paixão pela política. Fui me envolvendo. Comecei meu ingresso no Partido Progressistas. Daí fui com minha militância dentro do partido com os meus pares, com os correligionários, assumi a presidência estadual da juventude do Progressistas, em meados de 2019. Depois eu assumi o diretório municipal do Partido Progressistas em Manaus, me candidatei à vice-prefeito em 2020 junto com Ricardo Nicolau e de lá para cá, fui me envolvendo cada vez mais na atividade política”, disse.

Conforme George Lins, o deputado Belarmino Lins é sua grande referência e sua grande inspiração, sendo o ponto chave para seguir sua trajetória política. Por meio de exemplos, o George ressalta que o pai sempre ensinou e mostrou o caminho para se tornar um médico bom assim como também um grande político.

“Sem dúvida nenhuma o meu pai é minha grande referência, minha grande inspiração. Primeiro porque é um homem de um coração grandioso, generoso, bondoso, um homem totalmente desprendido dos bens materiais. Pessoa que conservou em suas raízes interioranas, de homens simples e desapegado das coisas”, destacou.

Leia mais:

Dia dos Pais: entenda origem da data no Brasil e no mundo

Movimentação de compras para o dia dos pais é intensa no ‘bate-palmas’, Centro de Manaus