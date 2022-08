Governador pediu que o arcebispo de Manaus leve os cumprimentos do povo do Amazonas ao Papa Francisco

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu, nesta segunda-feira (15), com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, escolhido cardeal pelo Papa Francisco e que vai a Roma para tomar posse no posto no dia 27 deste.

Wilson Lima pediu ao arcebispo que leve os cumprimentos do povo do Amazonas ao papa e que reforce o convite para o líder da Igreja católica conhecer o estado.

O governador entregou uma imagem de São Francisco feita com madeira manejada de reflorestamento para Dom Leonardo presentear o papa.

“Em nome do povo do Amazonas, cumprimento Vossa Santidade, desejando saúde e sabedoria e o convidando para conhecer o Amazonas, uma terra rica, preservada e abençoada por Deus na nossa imensa Amazônia”, disse o governador cartão que será entregue ao Papa Francisco.

Foto: divulgação/Secom

Em maio deste ano, no Vaticano, o Papa Francisco anunciou Dom Leonardo Steiner como novo cardeal da Igreja Católica. Ele será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira.

Dom Leonardo Ulrich Steiner tomou posse como arcebispo de Manaus em janeiro de 2020. Ele assumiu o cargo ocupado por Dom Sergio Castriani desde 2013. Antes, Steiner atuava como bispo auxiliar de Brasília.

Dom Leonardo já foi duas vezes secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O novo cardeal nasceu em 6 de novembro de 1950 em Forquilhinha, Estado de Santa Catarina.

