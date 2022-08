MPAM cria comissão para lançamento de edital de concurso no AM

Atualmente, o MPAM dispõe de quase 30 vagas no âmbito administrativo. Porém, haverá análise referente a mais vagas para suprir as necessidades do Órgão.

Concurso Público no AM

Após nove anos sem concurso público, o Ministerio Público do Amazonas (MPAM), publicou no dia 10, em seu Diário Oficial (DOMPE), a criação da Comissão Especializada para gerir e fiscalizar os trabalhos relacionados à condução do concurso público para o cargo de servidores administrativos.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, o concurso público é livre de qualquer tipo de influência, apadrinhamento e perseguições.

“O certame deve ser realizado com lisura para possibilitar o ingresso do candidato mais preparado intelectualmente, psicologicamente e fisicamente, caso seja necessário, para os respectivos cargos. A Instituição segue para uma crescente constante. É fundamental que tenhamos capital humano que corresponda à necessidade do MPAM”, declarou o PGJ.

Atualmente, o MPAM dispõe de quase 30 vagas no âmbito administrativo. Porém, haverá análise referente a mais vagas para suprir as necessidades do Órgão.

O processo está em estágio avançado e já possui banca realizadora definida: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). A expectativa, de acordo com Administração Superior do MPAM, é que os editais dos concursos públicos sejam publicados até o final do ano de 2022.

