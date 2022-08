Curta-metragem produzido no Museu Amazônico é selecionado para festival

O filme conta a lenda do boto e foi filmado na comunidade Nossa Senhora do Livramento

Manaus (AM)- O curta-metragem “Vendo Boto” está na programação oficial da Mostra Sumé de Cinema da Paraíba. O filme tem direção de Nonato Tavares com produção dos alunos que participam da Oficina de Produção Audiovisual (OPA), e no elenco estão Neyciane Barbosa, Fidelis Baniwa, Rose Baré e Olga D’arc Pimentel.

A II Mostra Sumé de Cinema acontece de dois a quatro de setembro de 2022, em Sumé no Cariri Paraibano, tendo em sua programação: exibição de filmes, oficina cinematográfica, debates com realizadores e realizadoras, debate “Cinema Paraibano e os desafios da Produção Audiovisual: Caminhos e Perspectivas”, além de apresentações culturais.

O curta foi produzido na Oficina de Produção Audiovisual (OPA), oferecida gratuitamente pelo Museu Amazônico da Ufam. O projeto é coordenado pelo produtor audiovisual Thiago Morais, que é servidor do Museu e também instrutor das aulas. O “Vendo Boto”, tem na equipe os próprios alunos da OPA, que desempenharam funções importantes no processo de pré-produção e filmagens do curta.

Para o diretor do Museu Amazônico, Dysson Teles Alves, a Oficina de Produção Audiovisual tem revelado o potencial criativo de seus alunos na medida que diversas produções locais já foram selecionadas para concorrer a nível nacional demonstrando a qualidade e a técnica aplicada nos trabalhos. O Museu Amazônico e a Universidade Federal do Amazonas sentem-se orgulhosos por contribuir com a evolução das produções locais.

Produção

O filme conta a lenda do boto e foi filmado na comunidade Nossa Senhora do Livramento. Cerca de 20 pessoas participaram da oficina que deu origem ao filme, e todas puderam exercer funções técnicas nos setores de fotografia, direção de arte, produção, maquiagem, figurino, preparação de elenco e som.

Festivais

O curta-metragem Vendo Boto já participou de outros festivais, entre eles: Fofi – Filmes de Inquietação/SP; Fantacine – 1ª Mostra de Cinema Fantástico/RO; Mostra Café com Cinema/MG. Cerca de 569 realizadores de todo o Brasil, se inscreveram na Mostra Sumé de Cinema, que selecionou 38 curtas, para a mostra oficial.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

