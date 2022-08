Carro da Amazonas Energia se ennvolve em acidente de trânsito na Torquato Tapajós

Manaus (AM) – Um homem identificado como Raimundo N., de 39 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta em que ele estava e um carro da concessionária de energia. O acidente aconteceu a metros da barreira policial no sentido AM-010 – Centro, na avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital.

De acordo com as informações dos funcionários da concessionária de energia, eles estavam fazendo o retorno e a vítima vinha sentido Centro, quando os dois veículos acabaram colidindo.

Com o impacto, a motocicleta ficou jogada para um lado e o motociclista para o outro. Os familiares da vítima chegaram no local e mesmo ferido Raimundo permaneceu consciente.

O homem não estava conseguindo mexer os braços e as pernas. Foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizou o atendimento do homem e o conduziu à uma unidade hospitalar.

A reportagem solicitou nota à Amazonas Energia sobre o ocorrido, mas até o momento da publicação, não obteve retorno.

