Defesa Civil aponta que incêndio criminoso não compromete Mercado Adolpho Lisboa

Manaus (AM) – As estruturas do Mercado Municipal Adolpho Lisboa não foram comprometidas após o incêndio criminoso causado pelo venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, em uma lotérica, na parte externa do local, na rua dos Barés, nesta terça-feira (16). Esta afirmação é da Defesa Civil Municipal.

O órgão fiscalizou o local na manhã desta quarta-feira (17). A equipe informou também que aguarda a presença de representantes da Caixa Econômica Federal para averiguar os prejuízos materiais da lotérica.

“Já foi feito um trabalho prévio do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de permissionários. E, no relato preliminar, não há necessidade de intervenção no mercado e ele continua em suas funções normais. A única parte interditada é na loteria, que funciona como um banco e representantes da Caixa. Agora, nenhum dano na estrutura compromete o Adolpho Lisboa. Estamos aguardando esta comissão”, disse o Cel. Fernando Júnior.

Por se tratar de prédio histórico da cidade, a Defesa Civil Municial também informa que a Prefeitura de Manaus vai trabalhar o mais rápido possível na restauração, mas também precisará e um laudo do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan/AM).

“O Mercado existe desde 1906 é faz parte do nosso patrimônio cultural e artístico. Uma perícia do Iphan/AM é mais que necessária, em respeito a legislação e a este patrimônio. Feito isto, vamos deixar o marcado novinho. É preocupação da gestão municipal resolver a questão o mais rápido possível para a população”, garantiu Fernando Junior.

Cel. Fernando Júnior tranquilizou a população quanto a visita ao Mercado Adolpho Lisboa

Estado de Saúde

Enquanto isso, vítimas identificadas como Estefany do Nascimento Lima, de 23 anos; Wenisson Diego da Silva, de 33 anos; Adrielle mota de Assis, de 35 anos e Carlos Henrique da Silva Pontes de 50 anos, continuam em estado grave após o ataque criminoso.

Segundo uma nota da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as vítimas seguem internadas no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto e Luis Domingos Siso, no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona Leste da capital.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Homem é esfaqueado durante briga com venezuelano no Centro

Vídeo: veja momento em que venezuelano ateia fogo em casa lotérica no Centro de Manaus

Motorista venezuelano morre ao tentar ultrapassar carreta em Manaus