“Bené” é preso com submetralhadora durante operação na Zona Leste da capital

Os armamentos foram jogados no rio e os policiais precisaram mergulhar para localizar o material ilícito

Manaus (AM) – Velho conhecido da polícia, um indivíduo identificado como “Bené”, foi preso na noite desta quarta-feira (17), durante uma operação integrada das Polícias Civil e Militar no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com duas armas de fogo.

De acordo com o capitão Thiago Dantas, a ação se deu após denúncias anônimas informando a presença de indivíduos de alta periculosidade com armamentos de grosso calibre no local.

“Trabalhamos dia e noite para combater o crime na Zona Leste da capital. Em uma ação integrada conseguimos chegar até esse indivíduo que tem uma ficha extensa na polícia. Um grande pistoleiro retirado das ruas que estava com uma submetralhadora e uma arma calibre 12, além de porções de drogas” , explicou o tenente.

Os armamentos foram jogados no rio e os policiais precisaram mergulhar para localizar o material ilícito. A ocorrência foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Bené” deve responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele deve ficar à disposição da Justiça.

Leia mais:

Acusado de estrangular adolescente, Michael Saboia vai a júri popular nesta quinta (18)

Homem é executado com 8 tiros na Compensa

Vídeo: Homem se passa por cliente e furta loja na Zona Leste