Vídeo: Homem se passa por cliente e furta loja na Zona Leste

Manaus (AM) – Uma loja de acessórios situada na Zona Leste de Manaus, foi alvo de um criminoso na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 11h40. A ação do suspeito foi flagrada por câmeras de segurança do local.

Nas imagens é possivel observar que o criminoso chega no local se passando por cliente. Ele observa o ambiente e percebe que o funcionário está distraído atendendo um cliente.

O suspeito finge observar uma vitrine que está aberta e em seguida estende os braços para furtar um relógio. Em seguida, ele finge estar distraído e coloca o objeto no bolso.

Segundo informações, ele conseguiu levar três relógios de marca e uma pulseira inteligente realizando a mesma ação. O vídeo ao qual o Em Tempo teve acesso tem apenas um trecho da ação.

Veja o vídeo:

Reprodução

O caso foi denunciado à Polícia Civil e as imagens deve ajudar na investigação. Quem tiver informações sobre a identidade do indivíduo pode ajudar a polícia ligando aos números 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Até o momento o material levado não foi recuperado e nem o suspeito localizado.

Leia mais:

Ao ser ameaçada de morte, dupla rouba carro e acaba presa em Manaus

Homem está desaparecido há dois meses após sair da casa de irmão em Manaus

Homem é preso por aplicar golpe do pix falso e gerar prejuízo de R$ 4 mil à empresa de Manaus