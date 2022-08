Acusado de estrangular adolescente, Michael Saboia vai a júri popular nesta quinta (18)

Manaus (AM) – Michael Saboia de Souza Xavier, vai a júri popular nesta quinta-feira (18). A audiência irá acontecer no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital. Ele é acusado de estrangular até a morte a estudante de técnico em enfermagem Heloísa Medeiros da Silva, que tinha 17 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2019 na casa da avó do suspeito, localizada na rua Miranda Leão, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

O réu que já confessou o crime está preso desde o dia 5 de junho de 2020, quando foi localizado no bairro Anjo da Guarda, em São Luís, no Maranhão. Michael foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas. Desde a época do crime, o suspeito havia fugido de Manaus e estava tentando se passar pelo irmão ao morar em São Luís.

A perícia indicou que a morte de Heloísa foi provocada por asfixia decorrente de ação contundente que gerou trauma na região raquimedular. Com base no inquérito policial, o Ministério Público denunciou Michel como incurso no crime homicídio qualificado, previsto no Art. 121, § 2º, III, do Código Penal Brasileiro.

Além disso, Michael cortou os cabelos e arrancou as unhas de Heloísa. A vítima foi encontrada seminua três dias depois de desaparecer. A expectativa dos familiares é que Michael receba uma condenação justa. A decisão do futuro de Saboia ficará a cargo dos jurados que irão ouvir defesa e acusação do réu.

O resultado do julgamento deve ser divulgado ainda na quinta-feira (18) pelo Tribunal de Justiça do Amazonas.

Leia Mais:

Homem é preso por tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Manaus

Jovem de 20 anos é preso por tentativa de feminicídio e estupro contra adolescente no AM

Polícia Civil do Amazonas prende indivíduo pelo feminicídio da ex-namorada