Homem é executado com 8 tiros na Compensa

Manaus (AM) – Gily Cleyton Souza, de 33 anos, foi executado a tiros por criminosos na rua T4, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (17), por volta das 19h30.

De acordo com os policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo menos três homens tentaram invadir a casa da vítima que tentou correr dos criminosos mas acabou sendo alcançada em via pública e alvejada pelos suspeitos.

Gily agonizou em via pública e foi socorrido por familiares ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, no mesmo bairro.

Apesar do esforço dos Médico, Gily não resistiu aos ferimentos. Foram encontrados oito tiros no corpo dele, sendo três na cabeça, dois no abdômen, dois na mão e um no joelho.

O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

