Amazonas terá mobilização do Dia D contra a poliomielite e Multivacinação neste sábado (20)

Manaus (AM) – O Dia D contra a Poliomielite e Multivacinação será realizado, neste sábado (20), sendo promovido pelo Governo do Amazonas, a Prefeitura de Manaus e as 61 prefeituras municipais. A ação segue o calendário da Campanha Nacional do Ministério da Saúde (MS). O objetivo é a atualização das vacinas em crianças e adolescentes.

Serão disponibilizadas 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina de poliomielite e reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos nas demais vacinas da faixa etária.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), está atuando em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus), e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazona (Cosems/AM) para a operacionalização do Dia D.

A mobilização inclui ainda parcerias com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Em Manaus, serão 106 postos de vacinação abertos, com atendimento das 8h às 16h, da Semsa Manaus.

Interior

O Governo do Amazonas, por meio da SES-AM e FVS-RCP, convocou os 61 municípios do interior para participação no Dia D contra a Poliomielite e Multivacinação no estado. Cada cidade será responsável pela operacionalização da campanha, com os imunizantes já disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI/FVS-RCP).

Os horários de funcionamento dos postos de vacinação e as áreas disponíveis serão informados pelas equipes de vacinação municipais.

Poliomielite

De acordo com dados da FVS-RCP, o Amazonas apresenta cobertura vacinal contra a paralisia infantil (poliomielite) de 68,37%. O número está muito abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.

Em 2022, o estado tem 393.633 crianças aptas a tomarem uma das doses da vacina contra a paralisia infantil. Os pais e responsáveis podem levá-las no próximo sábado (20/08) ao Dia D ou em qualquer outro dia do mês, até o dia 9 de setembro.

Vacinas disponíveis

Além da poliomielite, o Dia D busca a atualização dos cartões de vacina de crianças e adolescentes até os 15 anos. Para isso, estão sendo disponibilizadas as seguintes vacinas: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 Valente, VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para os adolescentes, serão disponibilizadas as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre Amarela, Tríplice Viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

Todos os imunizantes que integram o PNI são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

* Com informações da assessoria

