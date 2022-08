Quadrilha tenta furtar mais de 50 kg de carne em supermercado de Manaus

Manaus (AM) – Uma quadrilha tentou aplicar o ‘golpe do pix’ na compra de mais de 50 quilos de carne e outras mercadorias de uma rede de supermercado, no valor de R$1.293,57. O único preso foi identificado como André Victor Felipe Rodrigues, de 18 anos, que foi levado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O crime aconteceu nesta quinta-feira (25), em um estabelecimento localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-sul de Manaus.

Entre os itens furtados, havia aproximadamente 20 quilos de frango e outros produtos alimentícios como refrigerantes e arroz. A ação criminosa foi deflagrada como tentativa de furto qualificado por fraude. Os outros membros conseguiram fugir.

De acordo com o sargento Freitas, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), André Victor confessou ter pesquisado e aprendido na internet como aplicar o golpe.

“Hoje foi um dia atípico para essa quadrilha que estava aplicando o golpe em outros supermercados da cidade, onde um membro dela foi preso tentando aplicar o golpe do pix. O pix é falso e não aparece no sistema, mas foi reconhecido e plotado pelo pessoal da prevenção do supermercado, que, inclusive, estão de parabéns. Graças à linha direta, conseguimos chegar a tempo e efetuar a prisão do membro”, relatou.

Criminoso aprendeu na internet

André Victor contou à polícia que por meio de vídeos na internet, ele vem se especializando há algum tempo na prática. Além da confissão, o suspeito afirma que a quadrilha já havia feito um acordo com um pequeno frigorífico da capital, onde a mercadoria seria vendida por outro valor.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o acusado será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. A polícia não informou o que será feito com a mercadoria.

