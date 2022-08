Marcelo Ramos é eleito pela segunda vez melhor deputado federal do Brasil

Político do AM

Manaus (AM) – O parlamentar amazonense Marcelo Ramos (PSD-AM) foi eleito, na noite desta quinta-feira (25), o melhor deputado federal do Brasil do ano de 2022. Único do Amazonas entre os ganhadores do Prêmio Congresso em Foco, Ramos ofereceu a honraria ao povo do Amazonas.

“Sou muito grato a Deus e ao povo do Amazonas, que me deu a oportunidade de exercer esse mandato em seu nome. Mas, o mais importante é usar esse reconhecimento para seguir na defesa dos interesses dos amazonenses e dos brasileiros”, salientou Ramos, também o mais votado em 2021.

De acordo com o parlamentar, esta segunda indicação ao mais prestigiado prêmio de avaliação parlamentar é resultado de sua dedicação ao exercício do mandato. “Com essa honraria, aumenta ainda mais a minha responsabilidade com as causas que realmente mudam a vida das pessoas: a geração de empregos, a saúde e o meio ambiente, sem os quais não há presente nem futuro dignos.”

O júri especializado responsável pela avaliação da categoria Melhores da Câmara é composto por cientistas políticos, especialistas em processos legislativos, além de representantes de entidades do terceiro setor. O prêmio Congresso em Foco é uma homenagem aos parlamentares apontados pelo público, júri e jornalistas aos melhores do ano, e só podem concorrer parlamentares que não respondem a acusações criminais.

Desagravo pela liberdade de imprensa

Ramos dedicou o prêmio ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira Foto: Divulgação

Em seu discurso de premiação, Ramos também destacou a necessidade da defesa da liberdade de imprensa. “Eu quero antes de tudo fazer deste prêmio um ato de desagravo à liberdade de imprensa”, disse dedicando o prêmio aos jornalistas do Congresso em Foco alvo de ameaças de morte. Ele também dedicou a honraria ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, mortos no Amazonas. Por fim, homenageou os parlamentares e políticos cassados durante a ditadura militar.

“Quero dedicar este prêmio a todos os torturados e parlamentares caçados pela ditadura militar, para que a gente lembre que nós seremos as primeiras vítimas de qualquer atitude fora da democracia. Quero dedicar este prêmio, ainda, às 670 mil famílias enlutadas. Muitas poderiam não estar enlutadas se os nossos líderes não fingissem falta de ar, não negassem a vacina e efetivamente olhassem com o coração para o povo brasileiro.”

*Com informações da assessoria

