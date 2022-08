Pôquer – um dos jogos preferidos dos brasileiros

O crescimento do mercado de jogos de azar no Brasil aconteceu por razões diversas

Sendo um dos mais marcantes jogos de cassino, o pôquer é, também, um dos que mais gera curiosidade entre os jogadores do Brasil e se torna, por isso, uma tendência. Procurando sua variante normal e de vídeo, o fato é que esse se tornou um dos jogos favoritos dos brasileiros. Saiba mais.



O crescimento do mercado de jogos de azar no Brasil aconteceu por razões diversas. A atenção prestada pelos mídia, por conta das discussões parlamentares relacionadas com a lei do jogo, assim como a procura por alternativas online de entretenimento acabaram exercendo um efeito positivo no mercado, fazendo com que muitas operadoras de cassino investissem em nosso país.



Essa tendência crescente para jogar online, fez com que os brasileiros manifestassem suas preferências.

No que diz respeito às plataformas, a tendência foi para selecionar cassinos de renome internacional, com jogos Ao Vivo e meios de pagamento rápido. A procura por ofertas promocionais e bônus apelativos foi também notada.



Já no que respeita aos jogos, ainda que os mais jogados sejam os caça níqueis, com jogos como JetX, também o pôquer ressalta como um dos jogos prediletos em nosso país.

Mas, afinal, como é o pôquer online? O que destaca esse jogo no formato de vídeo ao vivo? Qual a diferença entre suas variantes, como o Texas Holdem, o Omaha e o Seven Card Stud?

Venha conhecer um dos jogos preferidos dos brasileiros e saber as razões que fazem dele uma tendência nacional.

Jogar pôquer online: a tendência atual



O pôquer é a jogatina de cartas mais famosa ao redor do globo e, mesmo em cassinos terrestres, é um dos mais buscados em todo o mundo.

Com as restrições atuais no Brasil, sobra a chance de jogá-lo online… mas nem isso impediu que sua fama se mantivesse no meio digital, sendo que uma grande maioria dos brasileiros opta por cassinos que tem a modalidade entre suas ofertas de jogos preferindo o jogo na sua versão de Texas Holdem.

Como é o Texas Holdem?

Esse tipo de pôquer passa por fases distintas ao longo do jogo. Se inicia com o momento de distribuição de duas cartas por cada jogador no Preflop. Seguidamente passa ao Flop quando são colocadas três cartas com a face para o topo, permitindo que o jogador faça sua própria combinação. No Turn é colocada uma carta nova e são colocadas apostas, se seguindo ainda uma outra fase de apostas, chamada de River. O Showdown é a fase final do jogo, se tratando do momento em que os jogadores podem optar por desistir, revelando o jogo ou por criar combinações usando as cartas em mão e as da mesa. A melhor combinação é a ganhadora.

Pôquer online e pôquer ao vivo

Ao jogar online a experiência poderia ser um pouco diferente da dos cassinos reais, uma vez que uma grande parte do que define o pôquer é a estratégia… onde se inclui o bluff.

Hoje, com a introdução do streaming no pôquer, com o live pôquer ou o pôquer em vídeo, se tornou possível viver online experiências mais parecidas com as de um cassino real.



Leia mais:

Cássio do Corinthians fala sobre possível ida para Copa do Mundo

David Luiz é diagnostica com quadro de hepatite viral

CBF recebe aval para jogar amistoso na França