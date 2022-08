Cássio, do Corinthians, fala sobre possível ida para Copa do Mundo

A próxima convocação de Tite, a penúltima antes do Mundial do Catar, será no dia 9 de setembro

Entre os milhares de torcedores que compareceram ao jogo de ida entre Fluminense e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, Tite também estava no Maracanã. O técnico da seleção brasileira acompanhou o empate em 2 a 2 entre cariocas e paulistas e, acredita-se, aproveitou para avaliar alguns nomes que podem pintar na próxima lista de convocados.

No fim do jogo, na zona mista, o goleiro Cássio, do Corinthians, falou sobre a possibilidade de voltar a ser chamado pelo ex-comandante do Timão. O camisa 12 esteve com o grupo treinado por Tite na última Copa, a da Rússia, em 2018.

“Bem honestamente, eu fui questionado no ano passado sobre alguns gols que poderia ter defendido. Discordo da sua opinião, lógico, cada um tem sua opinião. Neste ano acho que estou sendo bem regular desde o começo da temporada e de bons momentos ajudando o Corinthians. A seleção tem grandes goleiros. No meu ponto de vista os três convocados vêm muito bem, são merecedores de estar na seleção”, disse o goleiro.

Cássio não vê motivos para questionamentos debaixo da meta corinthiana e defende: “Faço um ano muito regular nessa temporada”

“Quem escala é o Tite, eu tento fazer o melhor pelo Corinthians. No meu ponto de vista, não por agora, mas os jogadores que estão disputando competições estão brigando em cima na tabela, estão na reta final de competições, a chance de ir para a seleção é maior porque você está em evidência, está disputando finais de competições. Se eu for convocado, pode ter certeza de que vou estar preparado. Mas o Brasil está bem servido de goleiros que estão sendo convocados e outros que poderiam por sua qualidade”, completou Cássio.

A próxima convocação de Tite, a penúltima antes do Mundial do Catar, será no dia 9 de setembro. Os escolhidos disputarão os amistosos contra Tunísia e Gana, os últimos compromissos da seleção antes da Copa 2022.

