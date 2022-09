Quatro pessoas são presas com arma e drogas em operação na Redenção

Um suspeito trocou tiros com a polícia e após ser alvejado morreu no hospital

Manaus (AM) – Quatro pessoas, sendo dois homens e dois mulheres, foram presas na tarde desta sexta-feira (2), por volta das 14h, durante operação deflagrada por agentes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles estavam com arma, munições, droga e dinheiro. Um suspeito morreu ao trocar tiros com a polícia na ação.

De acordo com o major Heber da Seaop, a operação iniciou após denúncia anônima informar que haviam suspeitos comercializando drogas em uma quitinete na rua Bela Vista.

“Realizamos diligências no local e fomos recebidos a tiros por um infrator identificado como Diogo Urbano da Silva, de 23 anos. Reagimos à agressão e ele acabou baleado. Após ser socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto recebemos a informação do óbito dele” , explicou o major.

A autoridade policial destacou que o suspeito já havia trocado tiros com a polícia em outra operação. No dia 30 de agosto, Diogo já havia sido preso por tráfico e porte de arma.

“No local conseguimos prender quatro pessoas, dois estavam vendendo drogas e dois estavam comprando. Apreendemos um revólver calibre 38, 107 trouxinhas dentre cocaína e maconha do tipo skunk, R$ 92 em espécie e uma motocicleta. Uma das suspeitas é de nacionalidade venezuelana e é namorada do infrator que morreu” , relatou o major.

A ocorrência foi apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

