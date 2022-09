Em 10 meses, mais de 900 veículos foram recuperados com uso de câmeras inteligentes em Manaus

Manaus (AM) – Em dez meses, os trabalhos do cerco inteligente de videomonitoramento, conhecido como Sistema Paredão, resultaram na recuperação de mais de 900 veículos roubados ou furtados em Manaus. Implantado em outubro de 2021, como um dos braços do programa Amazonas Mais Seguro, a ferramenta conta com 500 câmeras inteligentes espalhadas em pontos estratégicos da capital.

O monitoramento é realizado pelo Centro Integrado de Análise de Imagem de Segurança Pública (Ciaisp), ligado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Desde novembro do ano passado até agosto deste ano, a quantidade de carros e motocicletas recuperados com o auxílio das câmeras foi de 915 em toda a capital.

O secretário da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, afirma que o Sistema Paredão tem trazido resultados significativos para a segurança. Mansur explica que o funcionamento do sistema consiste no cruzamento de informações captadas pelas câmeras com o banco de dados da Polícia Civil, que reúne as informações coletadas em boletins de ocorrência.

“Automaticamente o nosso 190 é acionado que é onde nós temos o nosso policiamento militar ostensivo nas ruas. Aquele local onde o carro foi avistado ou moto pela câmera, a câmera mais próxima é acionada para que possa fazer a interceptação, a abordagem desse carro ou moto”, explicou Mansur.

O Sistema Paredão faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho do ano passado pelo governador Wilson Lima. As ações incluem implantação de novas tecnologias, ampliação do quadro de servidores das forças de segurança e reforma e revitalização de unidades policiais. O programa prevê investimentos de R$ 280 milhões.

